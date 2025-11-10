学生無料のシャトルバス「ショーケースエクスプレス」、品川リフラ株式会社とスポンサー契約を締結

株式会社ショーケース

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、同社が提供する学生無料の乗り合い自動車サービス「SHOWCASE EXPRESS（ショーケースエクスプレス）」において、品川リフラ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 弘之）と、スポンサー契約を締結したことをお知らせします。これにより、品川リフラ株式会社は大学とJR秋田駅を結ぶ移動時間を活用し、車内にて自社のPR動画を学生に直接届けることが可能となります。移動空間を活用した採用活動の場としても展開できることから、今後の人材獲得に向けた新たなアプローチとして期待が寄せられています。

期待される効果

本契約の締結によって、品川リフラ株式会社は「ショーケースエクスプレス」の車内において自社のPR動画やメッセージを学生に直接届けることが可能になります。大学とJR秋田駅を結ぶ約25分間の移動時間は、学生にとって貴重な「スキマ時間」であり、企業にとってはターゲット層に繰り返し訴求できる有効な接点です。さらに、優秀な学生との接点づくりを目的とした場としても活用できることから、今後の採用活動における新たな手段として期待が高まっています。

＜学生側＞

・JR秋田駅と大学間の交通利便性が向上

・車内で得られる企業情報が就職活動の参考になる

＜品川リフラ株式会社側＞

・送迎車内でPR動画を配信することで、自社の知名度を高められる

・約25分の移動時間を活用して、学生へ繰り返し訴求できる

・学生との接点作りが可能になる



＜社会的意義＞

・公共交通の減便による不便を補い、地域課題の解決に寄与する

品川リフラ株式会社様からのコメント

当社では、現在グローバル市場における事業のさらなる強化・拡大を図っており、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍しています。国際教養大学で培われた語学力、異文化理解力、そして主体的に学ぶ姿勢は、当社の企業文化と非常に親和性が高いと感じております。

動画広告を通じて、学生の皆さまと出会えることを楽しみにしております。

品川リフラ株式会社について

1875年（明治8年）創業、2025年10月で創業150周年。明治時代より日本の耐火物業界をけん引する総合耐火物メーカーです。お客様のニーズや操業条件に沿った製品の提案や開発の他、施工やアフターサービスまで、一貫したソリューションを提供しています。

URL ：https://www.shinagawa.co.jp/

国際教養大学（AIU）について

国際教養大学は、全授業を英語で行う教育環境や1年間の海外留学制度を特色とする、国内有数の難関大学です。学生たちは在学中に高度なコミュニケーション能力や視野を育み、卒業後は国内外の有力企業やグローバルに事業を展開する企業や国際機関などで活躍しています。



公立大学法人 国際教養大学HP：https://web.aiu.ac.jp/

SOWCASE EXPRESS（ショーケースエクスプレス）について

「ショーケースエクスプレス」は、秋田市雄和の国際教養大学（AIU）を取り巻く交通環境の支援のために発足した、学生無料の乗り合い自動車サービスです。公共交通機関の減便によって不便となった交通環境を支援するため、2025年4月にサービスを開始しました。運行にかかる費用は車内の広告掲載によって賄います。本プロジェクトは、同年7月時点で1,000人を超える学生および大学関係者が登録、累計利用者は6,600人を突破するなど、AIU学生の移動を支える交通サービスへと成長しています。

ショーケースエクスプレス 公式サイト：https://lp.showcase-tv.com/showcase-exp

【関連サイト】

- プレスリリース｜秋田の学生を取り巻く交通環境の支援に着手！車内広告を活用した送迎サービス『ショーケースエクスプレス』を開始https://www.showcase-tv.com/pressrelease/20250328_showcaseexpress/- プレスリリース｜学生と地域をつなぐ「ショーケースエクスプレス」、サービス開始から1か月で登録者数600名を突破！https://www.showcase-tv.com/pressrelease/20250520_showcaseexpress/- ショーケースエクスプレス【公式】X：https://x.com/showcase_exp- ショーケースエクスプレス 【公式】インスタグラムhttps://www.instagram.com/showcase_exp/- 公式サイト：https://lp.showcase-tv.com/showcase-exp

【資料請求・お問い合わせ】

メール：showcase-exp@showcase-tv.com

担当：鈴木

【品川リフラ株式会社 会社概要】

代表取締役社長： 藤原 弘之

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー12階

創業：1875年（明治8年）

設立：1903年（明治36年）6月25日

上場証券取引所：東京証券取引所 プライム市場

証券コード：5351

業務内容：耐火物の製造販売、工業窯炉の設計施工、ファインセラミックスの製造販売、他

URL ：https://www.shinagawa.co.jp/

株式会社ショーケース

代表取締役社長：平野井 順一

所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立：1996年2月1日

上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード：3909

コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/



「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。