モーターサイクル用スマート接続機器の世界市場2025年、グローバル市場規模（3.5インチ以下、3.5インチ～5.5インチ、5.5インチ～7インチ）・分析レポートを発表
2025年11月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「モーターサイクル用スマート接続機器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、モーターサイクル用スマート接続機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のモーターサイクル用スマート接続機器市場概要
本レポートによると、世界のモーターサイクル用スマート接続機器市場は2024年に1億4,500万米ドル規模に達し、2031年には1億9,000万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.0％です。本報告では、米国の関税政策と国際的な規制動向の影響を踏まえ、競争環境や地域経済への影響、サプライチェーンの強靭性についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
モーターサイクル用スマート接続機器とは、従来の走行情報表示機能に加え、通信・知能化技術を統合した計器システムを指します。速度や燃料残量といった基本情報に加え、BluetoothやWi-Fiなどの無線通信技術を用いて、スマートフォンやクラウドと連携することが可能です。
また、高解像度の液晶またはTFTディスプレイを搭載し、走行情報をデジタルかつグラフィカルに表示することで、視認性と利便性を向上させています。音声操作やジェスチャー操作に対応するモデルも増えており、安全性と快適性を両立する次世代計器として注目されています。
________________________________________
調査方法と分析内容
本レポートは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別のデータを網羅し、市場の需給構造、価格変動、競争要因を明らかにしています。加えて、2025年の主要企業の市場シェア推定値や製品事例も提示し、業界のリーダー企業の動向を詳細に分析しています。
________________________________________
市場の主要特徴
調査では、2020年から2031年までの市場規模推移を販売額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。さらに、地域別および製品別の市場予測を行い、成長要因とリスク要素を特定しています。2020～2025年の主要企業の収益・販売データを用いて、競争優位性を持つ企業の位置づけを明確にしています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国市場の総市場規模を算出すること。
2. モーターサイクル用スマート接続機器市場の成長ポテンシャルを評価すること。
3. 各製品タイプおよび用途分野の将来成長を予測すること。
4. 市場競争を左右する要因を特定し、企業戦略の策定に役立てること。
________________________________________
主要企業分析
本レポートで取り上げられた主な企業は以下の通りです。
Nippon Seiki、Bosch、Continental、BMW、Triumph、Varchea Technologies、Zhejiang Nushine Intelligent Technology、Wuhan Bluestar Technology、Zhejiang Chuangtai Motorcycle、Chongqing Siqi Technologyなどです。
これらの企業は、製品ポートフォリオ、販売実績、価格戦略、地理的展開、技術革新などの観点から分析されています。特にNippon SeikiやBoschは高精度表示技術と車両通信システムの統合において優位性を示しており、BMWやTriumphなどの高級ブランドはライダー体験の高度化に注力しています。
