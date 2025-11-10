JST-RISTEXオープンセッション「科学技術の未来を考える ― ELSI/RRIと共に歩む社会づくり」【ELSIプログラム】
科学技術に関心のある方々にELSI/RRIの考え方を知ってもらうことを目的として、ELSIプログラム内の科学技術を取り上げ、これらを使う、実現することで生まれるモヤモヤを、ELSIキーワードマップを使い簡単な問いに変換して参加者同士で対話し、新技術に対するELSI/RRIの観点を取り入れた考え方を参加者が理解するオープンセッションを開催します。
【日時】2025年11月18日（火）19:00～20:30
【開催場所】千駄ヶ谷コミュニティセンター（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目1-10）
【参加方法】以下URLよりご参加登録をお願いいたします。
https://www.ourfutures.net/sessions/4694
【参加費】無料
【ファシリテーター】科学コミュニケーター 本田隆行氏
【ゲスト】多摩大学 樋笠尭士准教授
「混在交通の占有・優先度についてのELSIの実践的整理と対応方策の創出」
https://www.jst.go.jp/ristex/rinca/projects/jpmjrs24j2.html
【主催】国立研究開発法人科学技術振興機構（JST） 社会技術研究開発センター（RISTEX）「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム（RInCA）」
【企画】株式会社フューチャーセッションズ
【詳細】https://www.ourfutures.net/sessions/4694
【問い合わせ先】ELSIプログラム事務局
ristex-elsi@jst.go.jp
