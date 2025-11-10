第1弾！パナソニック ミラーレス一眼カメラが当たる「ブラックフライデーキャンペーン」開催！

株式会社プレナス

株式会社プレナス(本社:中央区銀座、社長執行役員:金子 史朗)は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」と定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」、厳選した食材と店内調理にこだわるラーメン店の「KAYAVA.総本店」を国内に2,810店舗、海外8か国・地域に249店舗、計3,059店舗を展開しております。（2025年10月末現在）

「KAYAVA.総本店」では、公式SNSにてブラックフライデープレゼントキャンペーンを開催いたします。第1弾は公式Instagramにおいて「パナソニックミラーレス一眼カメラDC-G100DK-K(標準レンズキット)」が当たります。ぜひ、この機会にご応募ください。

■キャンペーン概要

[Instagram]

１.KAYAVA.公式アカウント(＠kayava.jp)をフォロー

２.KAYAVA.公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：パナソニックミラーレス一眼カメラDC-G100DK-K(標準レンズキット)

当選人数：1名様

キャンペーン期間：2025.11.11(火)10:30～11.30(日)23:59

※後日当選者の方にのみ、KAYAVA.公式アカウントからDMをお送りします。

■公式Instagramアカウント概要

アカウント名 ：KAYAVA.ラーメン【公式】

ユーザー名 ：kayava.jp

URL ：https://www.instagram.com/kayava.jp/

■店舗概要

店舗名 ：KAYAVA.総本店

住所 ：東京都中央区茅場町1-7-1 日本橋弥生ビルディング1F

営業時間 ：平日/11:00～22:00、土曜日/11:00～21:30 ※15:00～17:00クローズ

：日曜日・祝日/休み

席数 ：15席