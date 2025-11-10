モバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」、湖南市内のお寺を巡るタクシーチケットの取り扱いを開始

レシップホールディングス株式会社

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本 眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野 元昭、以下：レシップ）は、観光・イベント向けモバイルチケットシステム「QUICK TRIP Ticket」を活用し、2025年11月1日（土）から、滋賀県湖南市で運行を開始する周遊タクシーで利用できるモバイルチケットの取り扱いを開始しました。

本取り組みは、国土交通省が実施する令和７年度「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクトの一環として、ぶらり湖南プラットフォーム（事務局：名鉄観光サービス株式会社 京都支店）が採択された共創モデル実証運行事業です。本事業の実施・運行は、BSSタクシー（株式会社ビジネスサービス滋賀）、サンキュータクシー（株式会社しが山急）が担います。

滋賀県湖南市は、歴史と自然が織りなす魅力あふれるまちです。旧東海道の宿場町・石部宿や桜の名所・三雲地域、紅葉で知られる湖南三山など、四季折々の景観が訪れる人を魅了します。京阪神からのアクセスも良く、気軽に歴史と癒しを感じられる観光地です。

「QUICK TRIP Ticket」の導入により、観光客はスマートフォンから簡単にタクシーを予約・利用できます。これにより、観光地への移動の選択肢が増え、湖南市における観光利便性の向上が期待されます。また、市内提携施設での来店特典の提供を通じて、タクシーで巡りながら地域の店舗を自然に訪れる仕組みを実現し、地域全体の回遊と利用を促進することで、地域経済の活性化と観光消費の拡大につなげます。さらに、チケット購入時に実施するアンケート結果を活用し、利用者ニーズの把握と今後のサービス改善、観光施策の検討に反映してまいります。

レシップは、旅行会社や地域交通事業者と連携し、観光地における移動環境の整備を支援するデジタル基盤を提供しています。今後も、観光交通の利便性向上と地域経済の活性化に貢献してまいります。

QUICK TRIP のイメージ

＜チケットについて＞

- 実証運行期間：2025年11月15日（土）～ 11月30日（日）- 販売するチケット・湖南三山見学（約5時間）：1,800円・湖南三山見学＋食事プラン（約6時間）：２,700円・湖南三山見学＋十二坊温泉ゆらら入浴＆食事プラン（約7時間）：3,600円※すべてのチケットに提携施設で使える特典付き※各記載金額はタクシー1台あたりの料金表示です。各寺拝観料、飲食店での食事代、十二坊温泉ゆらら入浴料は料金に含まれておらず、現地でのお支払いが必要です。

チケット購入はこちらから：https://konan-mwt.quicktrip.jp/

詳細はこちらから：https://mobile-ticket.jp/konan

＜QUICK TRIP Ticketについて＞

QUICK TRIP Ticket の特徴

観光・イベント向けに特化したWEBアプリ型のモバイルチケット



「QUICK TRIP Ticket」は、各事業者・エリア専用かつダウンロード不要のWEBアプリを提供し、乗車券や施設入場券をはじめとしたチケットをデジタル化して発行・販売・管理するシステムです。ソーシャルログイン（Google、Facebook、Apple、Amazon）に対応するとともに、7言語（日本語・英語・中国語（簡体・繁体）・韓国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）での表示に対応しており、アプリごとに使用する言語を選ぶことができます。

また、事業者側で簡単にチケットを作成できること、QRコード※を利用者が読み取ることでチケットの利用認証ができることなども強みです。各WEBアプリやチケットのデザインには、任意の画像や色を設定できます。

QUICK TRIP特設サイトはこちらから

https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/(https://www.lecip.co.jp/lecip/feature/quicktrip/)

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

＜会社概要＞

会社名 ：レシップ株式会社

所在地 ：岐阜県本巣市上保1260番地の2

設立 ：1953年3月（レシップホールディングス株式会社100%出資）

事業内容：バス・鉄道用電装機器等の製造および販売・サービス、

各種産業機器および自動車部品等の製造および販売・サービス

会社ホームページ：https://www.lecip.co.jp/