こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」、「ブルックス ブラザーズ 丸の内」店舗前にてスペシャルメニュー販売を実施
“動くウルフギャング・ステーキハウス”が丸の内・仲通りに登場
出店日 ： 2025年11月15日（土）・16日（日）
ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）が展開する、900℃のオーブンを備えた移動可能なキッチンカーサービス「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」は、アメリカンクラシックのファッションブランド「ブルックス ブラザーズ」とのジョイントプロジェクトを実施します。
このたび、丸の内仲通りを中心とした丸の内エリアの街路樹をシャンパンゴールド色に彩る「丸の内イルミネーション 2025」の開催に合わせ、11月15日（土）と16日（日）の2日間、丸の内仲通りに面した丸の内ブリックスクエア1・2階に路面店として店舗を構える「ブルックス ブラザーズ 丸の内」店舗前にて、シズリング（sizzling／ジュージュー音を立てているの意）極上ステーキをはじめとするメニューの数々を提供します。
出店においては、通常「ウルフギャング・ステーキハウス」レストランでしか食べることができないメニューを、スモールポーションにアレンジ、カジュアル、かつリーズナブルにレストラン「外」でお楽しみいただきます。
「ウルフギャング・ステーキハウス」といえば、専用熟成庫で長期熟成したアメリカ農務省（USDA）の格付け最上級「プライムグレード」の牛肉を厚切りにして、900℃のオーブンで皿ごと焼き上げたステーキがあまりにも有名ですが、なかでも、ウルフギャングの代名詞サーロインとフィレを一度に楽しめる看板メニューの「プライムステーキ」（Tボーンステーキ）も、もちろんご用意。イルミネーション輝く中、熱々のステーキの迫力を体感いただけます。
ほか、赤身の特徴的なあっさりした味わいと柔らかさ、ヘルシーさを兼ね備えた「くまもとあか牛」をカリっと焼き上げたサイコロステーキや、プライムグレードのUS牛ビーフ100％のパティを、「ブルックス ブラザーズ」ロゴの焼き印を入れたバンズで挟んだ仕上げたチーズバーガー、濃厚な味わいが体の芯から温めるロブスタービスクなどをラインナップ。お土産にも最適な「USフィレ重」も見逃せません。
テイクアウトやデリバリーでは実感いただけない、ウルフギャング・ステーキハウス、レストランそのままの味とサービスを、ぜひ体験ください。
「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」
「ブルックス ブラザーズ 丸の内」店舗前 出店概要
◇ 出店日時
2025年11月15日（土）・16日（日）各日11：00～21：30
◇ 出店場所：
「ブルックス ブラザーズ 丸の内」 店舗前
東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内ブリックスクエア
◇ 販売商品：
・ BB&Wプライムチーズバーガー 2,000円（税込）※ブルックス ブラザーズ ロゴの焼き印入りスぺシャルバーガー
・ サイコロステーキ 2,500円（税込）
・ ロブスタービスク 1,000円（税込）
・ プライムステーキ（2名様用） 35,000円（税込）
・ サーロインステーキ 14,300円（税込）
・ リブアイステーキ 24,200円（税込）
◇公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年9月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8－19 キラリトギンザ ７階 TEL.03‐6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1 ロアビル9階
TEL：03-3470-5307 / FAX：03-3479-0256
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
出店日 ： 2025年11月15日（土）・16日（日）
ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）が展開する、900℃のオーブンを備えた移動可能なキッチンカーサービス「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」は、アメリカンクラシックのファッションブランド「ブルックス ブラザーズ」とのジョイントプロジェクトを実施します。
このたび、丸の内仲通りを中心とした丸の内エリアの街路樹をシャンパンゴールド色に彩る「丸の内イルミネーション 2025」の開催に合わせ、11月15日（土）と16日（日）の2日間、丸の内仲通りに面した丸の内ブリックスクエア1・2階に路面店として店舗を構える「ブルックス ブラザーズ 丸の内」店舗前にて、シズリング（sizzling／ジュージュー音を立てているの意）極上ステーキをはじめとするメニューの数々を提供します。
出店においては、通常「ウルフギャング・ステーキハウス」レストランでしか食べることができないメニューを、スモールポーションにアレンジ、カジュアル、かつリーズナブルにレストラン「外」でお楽しみいただきます。
「ウルフギャング・ステーキハウス」といえば、専用熟成庫で長期熟成したアメリカ農務省（USDA）の格付け最上級「プライムグレード」の牛肉を厚切りにして、900℃のオーブンで皿ごと焼き上げたステーキがあまりにも有名ですが、なかでも、ウルフギャングの代名詞サーロインとフィレを一度に楽しめる看板メニューの「プライムステーキ」（Tボーンステーキ）も、もちろんご用意。イルミネーション輝く中、熱々のステーキの迫力を体感いただけます。
ほか、赤身の特徴的なあっさりした味わいと柔らかさ、ヘルシーさを兼ね備えた「くまもとあか牛」をカリっと焼き上げたサイコロステーキや、プライムグレードのUS牛ビーフ100％のパティを、「ブルックス ブラザーズ」ロゴの焼き印を入れたバンズで挟んだ仕上げたチーズバーガー、濃厚な味わいが体の芯から温めるロブスタービスクなどをラインナップ。お土産にも最適な「USフィレ重」も見逃せません。
テイクアウトやデリバリーでは実感いただけない、ウルフギャング・ステーキハウス、レストランそのままの味とサービスを、ぜひ体験ください。
「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」
「ブルックス ブラザーズ 丸の内」店舗前 出店概要
◇ 出店日時
2025年11月15日（土）・16日（日）各日11：00～21：30
◇ 出店場所：
「ブルックス ブラザーズ 丸の内」 店舗前
東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内ブリックスクエア
◇ 販売商品：
・ BB&Wプライムチーズバーガー 2,000円（税込）※ブルックス ブラザーズ ロゴの焼き印入りスぺシャルバーガー
・ サイコロステーキ 2,500円（税込）
・ ロブスタービスク 1,000円（税込）
・ プライムステーキ（2名様用） 35,000円（税込）
・ サーロインステーキ 14,300円（税込）
・ リブアイステーキ 24,200円（税込）
◇公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
「ウルフギャング・ステーキハウス」の
“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ
「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。
日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年9月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。
◆店舗所在地
・六本木店
東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341
・丸の内店
東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151
・高輪店
東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630
・大阪店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658
・福岡店
福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651
＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞
・青山店
東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822
＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞
・銀座店
東京都中央区銀座1丁目8－19 キラリトギンザ ７階 TEL.03‐6263-0161
◆公式ホームページ
https://wolfgangssteakhouse.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1 ロアビル9階
TEL：03-3470-5307 / FAX：03-3479-0256
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press