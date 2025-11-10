こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ホテルラフォーレ修善寺】伊豆の冬の恵みと世界＆日本三大珍味が織りなす贅沢な饗宴ディナーコース「極-KIWAMI-」を発売-三大珍味の“至極の共演”をラグジュアリーに一晩で味わう-
期間：2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)
ラフォーレリゾート修善寺（静岡県伊豆市、総支配人：石黒邦彦）は、2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）の期間、伊豆の冬の味覚と世界と日本の三大珍味を贅沢に取り入れた創作和洋ディナーコース「極-KIWAMI-」を発売いたします。
本件に関するお問合わせ先
ラフォーレリゾート修善寺
広報担当： 釜中・裏川・池野
TEL：0558-72-1113 / FAX：0558-72-6115
E-Mail：shuzenji@laforet.co.jp
冬の伊豆は、海と山の恵みが一層深まる季節。今回のコースでは、伊豆産の豆腐や金目鯛、軍鶏などの地元食材に加え、キャビア・フォアグラ・トリュフの世界三大珍味、さらにこのわた・からすみ・雲丹といった日本三大珍味を随所に取り入れ、冬ならではの贅沢な味わいをお届けします。
前菜には、地元産の３種の豆腐や鮟肝、鹿の燻製と軍鶏団子などを盛り合わせ、冬の訪れを感じさせる一品に。魚料理では、金目鯛のファルシーに地酒蔵・万代酒造の「あらばしり」を使用したスービーズソースとキャビアを添え、華やかな味わいと見た目にもこだわりました。肉料理には、フォアグラを忍ばせた黒毛和牛スネ肉のオーソボッコを、中伊豆ワインの芳醇なソースでご提供。さらに、冬トリュフの香りをまとわせた洋風茶碗蒸しや、からすみ・雲丹・このわたを用いた繊細な味の演出も楽しめるディナーコースです。
澄んだ空気に包まれた伊豆修善寺。遠くに雪化粧の富士山を望む中、旬の恵みと三大珍味が織りなす贅沢なひとときをお楽しみください。
