ティンバーランドと韓国の人気ストリートブランドフェッチ(R)の初コラボレーションが実現

VFジャパン株式会社ティンバーランド（TImberland）は、韓国ソウルを拠点とするストリートブランドのフェッチ(R)（fetch(R)）と初めてコラボレーションしたアイテムを発売いたします。

フェッチ(R)は、2020年に韓国・ソウルで設立されて以来、アメリカ由来のダンスやバイカーなどのサブカルチャーとヴィンテージのライフスタイルから着想を得て、それらを現代的な感覚で再構築したコレクションを展開。若い世代を中心に支持を集める新進気鋭のブランドです。

今回は、ティンバーランドを象徴するアイコンブーツ“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ（通称：オリジナル イエローブーツ）”をベースに、フェッチ(R)らしさを加えたコラボモデルを制作いたしました。定番のウィートとブラックの2カラーを用意し、アッパーの素材をヘア オン カウハイドに変更することで、クラシックなシルエットが光の加減や見る角度によって表情を変える1足に仕上げています。また、両者のロゴをプリントしたインソールをはじめ、ライニングやシューズボックスをフェッチ(R)のブランドカラーであるオレンジにアップデート。さらに、シュータンの内側にはティンバーランドのツリーロゴを刻印しているため、折り返して着用するなど自由なスタイリングが楽しめるほか、2種類のシューレースも付属し、スタイリングに合わせたアレンジが可能です。

ティンバーランドとフェッチ(R)がコラボレーションした“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ”の価格は\42,900（税込）で、11月14日（金）に東京・代官山の『ティンバーランド ブティック トウキョウ（Timberland Boutique Tokyo）』で先行発売後、11月17日（月）よりティンバーランドの公式オンラインストアと全国の直営店でも販売いたします。

詳細はこちらから。(https://www.timberland.co.jp/news-251110_fetch.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fw25_fetch)

■フェッチ(R)とのコラボレーション“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ”詳細

【 Timberland x fetch(R)】

ユニセックス

“オリジナル イエローブーツ”

\42,900（税込）

＜取り扱い店舗＞

11月14日（金） ：ティンバーランド 直営店 Timberland Boutique Tokyo

11月17日（月）：

ティンバーランド 直営店渋谷PARCO店

ティンバーランド 直営店池袋PARCO店

ティンバーランド 直営店名古屋PARCO店

ティンバーランド直営店 伊勢丹新宿PC4店

ティンバーランド直営店 なんばパークス店

ティンバーランド オンラインショップ

※店舗により、取り扱いモデルやカラーが異なる場合があります。

＜ティンバーランドについて＞

1973年創業のティンバーランドは、米国ニューハンプシャー州ストラザムに本社を構えるグローバルなアウトドアライフスタイルブランド。ニューイングランドの厳しい自然の中で働く人々のためにデザインされたオリジナル イエローブーツで世界的な知名度を持ち、現在では、スタイルにこだわるだけでなく、アウトドアを楽しみながら、自然をしっかりと守っていくという意思を持つすべての人々に、上質なフットウェア、アパレル、アクセサリーのフルコレクションを提案しています。

＜掲載クレジット＞

ティンバーランド／VF ジャパン

T： 0120-558-647

URL： https://www.timberland.co.jp/(https://www.timberland.co.jp/)