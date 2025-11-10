人気ゲームがパワーアップしてリニューアル！「ウボンゴ スタンダード版」

株式会社ジーピー

玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、常務取締役：米川秀治）は、『ウボンゴ スタンダード版』を2025年11月21日(金)に発売いたします。

◆製品情報

製品名：ウボンゴ スタンダード版

価格：4,800円（税込5,280円）

発売日：2025年11月21日（金）予定

JANコード：4543471004659

プレイ人数：1-4人

対象年齢：8歳以上 プレイ時間：25 分以上

https://www.gp-inc.jp/boardgame_ubongo_new.html

◆コピーライト

(C)2025 GP Inc. Japan.

◆製品概要

世界で数多くのゲーム賞を受賞した大人気パズルボードゲーム「ウボンゴ」。そのシリーズ製品で一番基本となる「ウボンゴ スタンダード版」が新デザインでリニューアル！

200問以上の新問題が追加され、ボリュームがなんと1.5倍に！

遊んだことがある人も、初めて遊ぶ人もさらに長く・深く楽しめます！

◆「ウボンゴ」とは

世界で数多くのゲーム賞を受賞した名作パズルボードゲーム。

「ウボンゴ」とはスワヒリ語で「頭脳」という意味。

脳トレの要素がある“パズル"に、“時間制限”が加わることで、

みんなでわいわい楽しめるパズルボードゲーム！

海外では小中学校でも脳トレの教材として導入されており、“考える”ことが楽しくなる、家族でも楽しめる定番ボードゲームです。

◆内容物

パズルピース 12種×4人分、パズルボード54枚、宝石コマ58個、ダイス1個、砂時計1個、ラウンドトラックボード1個、袋1枚、説明書

ーーーーーーーーーー

◆関連商品のご案内：製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/catalog_ubongo.html)

◆お問い合わせ先

株式会社ジーピー 広報担当：米川、和田

Webサイト：https://www.gp-inc.jp/(http://www.gp-inc.jp/)

TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp