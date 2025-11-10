人気ゲームがパワーアップしてリニューアル！「ウボンゴ スタンダード版」
玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、常務取締役：米川秀治）は、『ウボンゴ スタンダード版』を2025年11月21日(金)に発売いたします。
◆製品情報
製品名：ウボンゴ スタンダード版
価格：4,800円（税込5,280円）
発売日：2025年11月21日（金）予定
JANコード：4543471004659
プレイ人数：1-4人
対象年齢：8歳以上 プレイ時間：25 分以上
https://www.gp-inc.jp/boardgame_ubongo_new.html
◆コピーライト
(C)2025 GP Inc. Japan.
◆製品概要
世界で数多くのゲーム賞を受賞した大人気パズルボードゲーム「ウボンゴ」。そのシリーズ製品で一番基本となる「ウボンゴ スタンダード版」が新デザインでリニューアル！
200問以上の新問題が追加され、ボリュームがなんと1.5倍に！
遊んだことがある人も、初めて遊ぶ人もさらに長く・深く楽しめます！
◆「ウボンゴ」とは
世界で数多くのゲーム賞を受賞した名作パズルボードゲーム。
「ウボンゴ」とはスワヒリ語で「頭脳」という意味。
脳トレの要素がある“パズル"に、“時間制限”が加わることで、
みんなでわいわい楽しめるパズルボードゲーム！
海外では小中学校でも脳トレの教材として導入されており、“考える”ことが楽しくなる、家族でも楽しめる定番ボードゲームです。
◆内容物
パズルピース 12種×4人分、パズルボード54枚、宝石コマ58個、ダイス1個、砂時計1個、ラウンドトラックボード1個、袋1枚、説明書
◆関連商品のご案内：製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/catalog_ubongo.html)
◆お問い合わせ先
株式会社ジーピー 広報担当：米川、和田
Webサイト：https://www.gp-inc.jp/(http://www.gp-inc.jp/)
TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp