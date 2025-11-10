ブランドアンバサダー・仁村紗和さんが着こなす【迷わない服、UR TECH】シリーズ。　冬を快適に過ごせるアイテムが新登場！

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチは、独自開発したオリジナルの機能性素材“UR TECH（ユーアールテック）”を使用したアイテム、大人気の200日ニットシリーズと新型の完声BOTTOMから冬仕様になった新商品を発売いたします。また、 URBAN RESEARCH DOORS（アーバンリサーチ ドアーズ）より、俳優・仁村紗和さんをブランドアンバサダーに起用し、【UR TECH】シリーズのスペシャルコンテンツ第3弾を公開します。

俳優・仁村紗和さんの着こなしでお届けしている連載企画。

3回目となる今回は、“迷わない服、UR TECH”をテーマに、「200日ニット」と「完声BOTTOM」、2つのUR TECH（ユーアールテック）をご紹介。

どんなシーズンにも快適なアイテムが、冬の日常に寄り添います。

■ UR TECH 200日ニット

過去にないほど気候・気温変化が読めなくなってきた現在、せっかく買ったのに すぐ着られない すぐ着られなくなる というストレスを解消したいという思いから生まれたURBAN RESEARCH DOORSオリジナルニット素材。

さまざまな機能を盛り込んだ素材によって、より長い期間・より快適に・より清潔に 着用することができます。

1年の半分以上＝200日を共に過ごしていただける商品たちです。

機能性：マシンウォッシャブル・ピリング防止・静電気防止・吸湿発熱

■ UR TECH 完声/暖BOTTOM

多様なライフスタイルに寄り添う、理想のボトム。

「涼しさ・暖かさ」「シワになりにくさ」「おしゃれ感」「毎日の服選び」の悩み解消など、リアルな声を反映した欲しい機能を追求。

快適で清潔、毎日にフィットする“完声”ボトムをお届けします。

機能性：マシンウォッシャブル・イージーケア・静電気防止・吸湿発熱・リサイクルポリ

【迷わない服、UR TECH】のスペシャルコンテンツを公開

URBAN RESEARCH DOORSのブランドアンバサダー・仁村紗和さんのスペシャルなインタビューとmovieを公開。

【迷わない服、UR TECH】シリーズを着用した感想や、プライベートに迫った今回だけの仁村紗和さんをぜひご覧ください。

>> Special Contents(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-doors-251107-urtech.aspx?_ga=2.268417097.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)MOVIE[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UCJ1nEF4XHw ]

＜プロフィール＞

1994年10月13日、大阪府枚方市出身。サンミュージックプロダクション所属。

主な出演作は、 NHK連続テレビ小説『おちょやん』（ 20年）、ドラマ『あなたのブツが、ここに』（22年）、映画『劇場版 美しい彼～ eternal ～』（23年）、ドラマ『わたしのお嫁くん』（23年）、ドラマ『真夏のシンデレラ』（23年）、映画『ラストマイル』（24年）、ドラマ『若草物語～恋する姉妹と恋せぬ私～ 』 （24年）など。

ドラマ『 SHUT UP 』（23年）で、 アジアコンテンツアワード＆グローバルOTT アワード2024 最優秀新人賞を受賞。

ドラマ『あなたを奪ったその日から』（25年）出演し、2025年7月より、ドラマ『完全不倫』W主演。

LINE UP For WOMEN

#1 UR TECH 200日ニット スウェットライクプルオーバー

価格：\9,350 (税込)

カラー：D.RED (新色) / 杢CHACOL (新色) / OFF (新色) / MINT / L.GRY / ORANGE / BROWN

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-22E111/?_ga=2.4816500.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#2 UR TECH 200日ニット リングドットカーディガン

価格：\9,900 (税込)

カラー：OFF×BLACK (新色) / BLACK / RED / MOCHA

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-22E112/?_ga=2.5134068.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#3 UR TECH 完声/暖 フレアスカート

価格：\9,900 (税込)

カラー：MIX BRN / TOP CCL

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-25E204/?_ga=2.5134068.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#4 UR TECH完声/暖タックイージーパンツ

価格：\9,350 (税込)

カラー：TOP GRY / TOP CCL

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-24E309/?_ga=2.5134068.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

LINE UP For MEN

#1 UR TECH 200日ニット クルーネック

価格：\8,800 (税込)

カラー：OFF / OFF×BLACK / CHA×YEL.K / CHARCOAL

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-12H707/?_ga=2.168606182.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#2 UR TECH 200日ニット ポロシャツ

価格：\9,350 (税込)

カラー：L/GRY / BLACK / BROWN / BLUE GREEN

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-12H709/?_ga=2.168606182.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#3 UR TECH 200日ニット モックネック

価格：\9,350 (税込)

カラー：OFF / APRICOT / BLACK / C.NAVY

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-12H708/?_ga=2.168606182.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#4 UR TECH 200日ニットシャツカーディガン

価格：\10,450 (税込)

カラー：YEL KHK / BROWN / CHARCOAL

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-12H710/?_ga=2.169432550.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#5 UR TECH 200日ニット Vネックカーディガン

価格：\9,900 (税込)

カラー：BLACK / MOCHA

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-12H711/?_ga=2.169432550.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#6 UR TECH 完声/暖 テーパードパンツ

価格：\9,350 (税込)

カラー：MIX BLUE / MIX BROWN / T/CHARCOAL

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-14H701/?_ga=2.169432550.67360007.1762409497-1769728915.1762409497)

#7 UR TECH 完声/暖 2タックワイドパンツ

価格：\10,450 (税込)

カラー：MIX BROWN / T/CHARCOA

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDRA7-14H702/)

UR TECH（ユーアールテック）

株式会社アーバンリサーチが独自開発した“オリジナルの機能性素材”です。

“冬は暖かく、夏は涼しく”だけではなく、環境の変化・時代の変化に対応する機能を盛り込んだ、ファッション性に富んだ素材になっております。

アーバンリサーチグループの各レーベルで、このUR TECH素材のアイテムを展開しています。