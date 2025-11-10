U-NEXT、UFCとのパートナーシップ契約を2031年まで延長、UFC全イベントに加えてコンテンダーシリーズもライブ配信

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、世界最高峰の総合格闘技団体「UFC」とのパートナーシップ契約を更新し、2031年まで日本国内において、UFCの全イベントをライブ配信することをお知らせいたします。これまでの「UFCナンバーシリーズ」や「UFCファイトナイト」、「ROAD TO UFC」に加え、新たに「デイナ・ホワイトのコンテンダーシリーズ」も配信ラインアップに加わります。

U-NEXTは2023年に、世界最高峰の総合格闘技団体『UFC』とのパートナーシップ契約を締結。以来、UFCの全イベントを見放題でライブ配信してまいりました。強固なパートナーシップを背景に、新たな包括的ライセンス契約に向けての動きも進み、このたび2031年までの長期契約を締結することで両社が合意いたしました。新契約では、さらにコンテンツを拡充させ、選手が好パフォーマンスを披露することでUFCとの契約を目指す「デイナ・ホワイトのコンテンダーシリーズ」も配信を開始いたします。

UFCとのパートナーシップを通して、U-NEXTは日本のファンにUFCをより身近に感じてもらうための取り組みを続けてまいりました。日本語実況解説での配信においては、金原正徳氏、川尻達也氏、高阪剛氏をはじめとする元UFCファイターをレギュラー解説陣として起用。また、スペシャル解説として、朝倉海選手や堀口恭司選手、中村倫也選手といった現役UFCアスリートにも出演いただきました。

加えて、大規模イベントを中心に特別版として「裏トークチャンネル」を制作するなど、UFCの楽しみ方をさまざまな角度から提案してきました。今後もUFCとのパートナーシップをさらに強固なものとし、長期契約を生かすことでより多くのユーザーに、より深く楽しんでいただけるよう全力を尽くしてまいります。

U-NEXTはこれまで、格闘技はもちろん、サッカー、ゴルフ、テニス、バレーボール、卓球など、さまざまなスポーツにおいて、世界へ羽ばたく日本人アスリートを応援してまいりました。総合格闘技の世界においても、世界最高峰の舞台であるUFC、そしてその舞台で活躍する選手たちの魅力、アスリートとしてのレベルの高さをしっかりと伝えつつ、そこに挑む日本人アスリートたちの戦いぶりを日本のファンの皆様に余すところなく、全て生配信でお届けしてまいります。

UFCシニアバイスプレジデント兼アジア統括責任者 ケビン・チャン氏 コメント

過去3年間、U-NEXTはUFCが日本で存在感を拡大する上で、極めて優れたパートナーとして大きな役割を果たしてくださいました。今回、この協力関係を継続できることを非常にうれしく思うとともに、UFCにとって戦略的な成長市場である日本において、選手、関係者、ファンの皆さまによってもたらされている力強い勢いをより一層加速させていけるものと期待しております。

U-NEXT代表取締役社長 堤天心 コメント

UFCと契約を延長することができ、非常に嬉しく思っております。

2031年までの長期契約を通し、競技そのものの魅力、そして世界最高峰の舞台への日本人ファイターたちの挑戦を、責任を持ってお届けしてまいります。また、日本に根ざしたプラットフォームとしての強みを生かして、国内でのファンエンゲージメントが高まり、総合格闘技を視聴する文化がより成熟していくよう、引き続き全力を尽くしていきたいと思います。

「人類最強は誰か」という、誰もが抱く根源的な問いとロマン。総合格闘技には、観る者の本能に訴えかける強い力があります。その中でもUFCは、世界最高峰と呼ばれるにふさわしい実力、求心力を兼ね備えた舞台です。そのシンプルで強烈な魅力を、これからも日本の皆様にお伝えして参ります。

配信概要

【配信対象】

・UFCナンバーシリーズ

・UFCファイトナイト

・ROAD TO UFC

・デイナ・ホワイトのコンテンダーシリーズ

・ジ・アルティメット・ファイター

・UFC Countdown

【配信形態】

見放題／ライブ配信

