【STPR】「騎士X - Knight X -」日本武道館での公演、夜の部“Knight”が「ABEMA PPV」で独占配信決定！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下STPR)は、当社所属のビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」による新体制初のワンマンライブ『騎士X - Knight X - 1st ONE MAN LIVE 2025 in 日本武道館』の夜公演“Knight”が、2025年12月6日(土)19時より「ABEMA PPV(アベマ ペイパービュー)」にて独占配信されることをお知らせいたします。本配信のチケットは、11月8日(土)23時より販売を開始しております。

2025年8月13日(水)に日本武道館で開催された本公演は、新体制となった4人のメンバー(しゆん、タケヤキ翔、ばぁう、てるとくん)の覚悟と決意が込められたワンマンライブです。圧倒的なスケールと世界観で描かれるヴィジュアル演出、そして「騎士X - Knight X -」としての新章の幕開けを象徴するパフォーマンスで、会場に集まったAlice(騎士Xリスナ―の呼称)を熱狂させました。

ABEMAの配信では、この当日の熱気と感動の瞬間をそのままに、ライブの臨場感を全国の視聴者にお届けします。

また、配信チケット購入者全員に特典として、メンバーからAliceへの感謝の気持ちを込めた「親愛なるAliceへ捧ぐ ビデオレター」をプレゼント。さらに、配信チケット購入時に「ABEMAプレミアム」へ新規登録した方を対象に、800円キャッシュバックキャンペーンも実施されています。

※この他、詳細につきましては、視聴ページよりご確認ください。

本配信を通じて、日本武道館を包んだあの夜の熱と想い、そして「騎士X - Knight X -」の新章の幕開けを、ぜひABEMAで体感してください。

■配信概要

『騎士X - Knight X - 1st ONE MAN LIVE 2025 in 日本武道館』夜公演“Knight”

配信日時：2025年12月6日(土)19:00～ (18:45～配信開始)

見逃し配信期間：2025年12月20日(土)23:59まで

視聴料金：4,000円(税込)

※ABEMAアプリ内購入時は別途手数料400円(税込)がかかります。

出演者：しゆん、タケヤキ翔、ばぁう、てるとくん

販売期間：2025年11月8日(土)23:00～12月20日(土)21:00

購入者特典：「親愛なるAliceへ捧ぐ ビデオレター」(12月11日(木)より順次送付予定)

視聴購入URL：https://abema.tv/live-event/45c9135a-b1ef-4b9e-8149-de80a5ed57ec

キャッシュバックキャンペーン：https://abema.tv/lp/cashback-kightx-20251129

※画像をご使用の際は【(C) STPR Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本配信演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■「ABEMA PPV」について

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、ABEMA調べ

■騎士X - Knight X - Profile

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。2.5次元歌い手グループ史上最速の横浜アリーナワンマンライブを皮切りに、 Zeppツアー、武道館公演と次々と成功を収めながら2024年には週間シングルランキング1位も獲得。2025年5月17日にグループ名を「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」に改名。同日、新メンバーとして「タケヤキ翔」が加入し、現メンバーの「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに、4名体制でのグループ活動を開始。歌い手アイドルやVtuberアイドルとは一線を画し、実写表現と独自の世界観を強みにさらなる成長フェーズへと挑戦していく。

※ご掲載の際のご注意点

「騎士X - Knight X -」表記に関して：４か所( 騎士X_-_Knight_X_- ：アンダーバー部分)が、半角アケ／ - (ハイフン)は半角になります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://knight-a.stpr.com/

公式X：https://x.com/Info_KnightX

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@knight_x_info

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:knighta_info

公式LINE：https://page.line.me/117gqoaz

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/