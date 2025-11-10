国産ドローンメーカー「株式会社マゼックス」アグリビジネス創出フェア2025に出展

株式会社マゼックス

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市）は、農林水産省主催の「アグリビジネス創出フェア2025」において、一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会のブースに出展いたします。

最新の農業用ドローン「飛助15」を展示し、長年にわたり培ってきたノウハウと現場の声を反映した、日本の圃場に最適化された農業用ドローンをご紹介します。

出展概要

展示内容

- イベント名：アグリ創出フェア2025（小間番号：農-10）- 開催日時：令和7年11月26日（火）～28日（金）10:00～17:00- 会 場：東京ビッグサイト西展示棟（西3ホール）（東京都江東区有明3-11-1）- 主 催：農林水産省- HP：アグリビジネス創出フェア2025https://agribiz.maff.go.jp/- 農業用ドローン「飛助15」※当日は、現場での活用に関するご相談も承ります。

マゼックスは、国産スマート農機メーカーとして、ドローンや自動走行機などの技術を通じて「現場から進めるスマート農業」を推進しています。

より多くの生産現場にスマート農機の可能性を届け、その普及と浸透を力強く進めてまいります。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ

担当：篠田

TEL：048-826-6761（株式会社マゼックス 関東支店）

Email：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp/

会社概要

社名：株式会社マゼックス

代表者名：吉野 弘晃

本社所在地：〒578-0905 大阪府東大阪市川田4丁目3番16号

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理・操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等