～NCT WISH Japan 1st Mini Album『WISHLIST』リリース記念～「interfm & FM大阪 NCT WISHのWISHLIST RADIO」の公開収録が決定！

interfm（東京：89.7MHz／横浜：76.5MHz）は、NCT WISH Japan 1st Mini Album『WISHLIST』のリリースを記念し、FM大阪とのスペシャルコラボレーションによる公開収録イベント「interfm & FM大阪 NCT WISHのWISHLIST RADIO」 を開催します！

公開収録は、2025年11月20日（木）、大阪・あべのキューズモール 3階スカイコートにて実施予定。

NCT WISHのメンバーが出演し、ここでしか聴けないスペシャルなトークをお届けします。

さらに、interfmとFM大阪のリスナーの中から抽選で75組150名様を「優先観覧エリア」にご招待！

ぜひこのチャンスをお見逃しなく。

たくさんのご応募をお待ちしております！

【公開収録概要】

◆放送局 ：interfm(東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz) http://www.interfm.co.jp/

◆タイトル ：interfm & FM大阪 NCT WISHのWISHLIST RADIO

◆日時 ： 11月20日(木)18時45開演 ※イベント時間は約40分を予定しております。

◆会場 ：あべのキューズモール3階スカイコート（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1）

◆出演 ： NCT WISH

※予告なく出演メンバーが変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

◆放送日時 ：2025年1月14日(水)22:00-23:00

◆応募方法 ：

interfmとFM大阪のリスナーの中から抽選で、75組150名様を「優先観覧エリア」にご招待いたします。

【締切】2026年11月14日(金)23:59

【ご当選発表】2026年11月16日(日)中

※当選発表は予定日を前後する可能性がございます。

※受付場所・受付時間の詳細はご当選者様へのみお送りいたします。

※落選の場合はご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。

※@gmail.com @av.avex.co.jpからのメールを受信できる設定をお願いします。

応募フォームはこちらから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPRbDx0EML3LXDLOpE6-Cp0WqviCcy_IrZ_YpovDXL2C6Wkw/viewform

＜公開収録に関するご案内と注意事項＞

・イベントへのご参加はご当選されたご本人様に限ります。当選権利の譲渡や当選者の変更はお受け出来ません。

・不正が発覚した場合は、当選無効となります。

・開催内容、参加メンバーは予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・当日はスタッフの指示および注意事項に従ってください。指示に従わない場合、参加をお断りすることがあります。

・カメラやスマートフォン等のいかなる機材による録音・録画・撮影を一切禁止いたします。違反行為が発覚した場合は、記録データを削除の上でご退場いただきます。あらかじめご了承ください。

・イベント中にアーティストへの暴言、侮辱的な発言、嘲笑など不適切な行為や無礼な要求、政治的な発言、その他スタッフが中止すべきと判断する事案が発生したが場合、即刻当選が無効となり、ご退場していただく場合がございます。また、今後開催するあらゆるイベントへのご参加も、お断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベントへのご参加には下記の本人確認書類が必要となります。ご当選されても、規定の本人確認書類をご持参されていない場合、イベントにご参加いただくことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

・イベントの集合時間に遅れた場合には参加できず、当選は無効となりますのでご注意ください。

・会場の設備故障や天災、交通ストライキなど不可抗力の事由により、実施が難しいと判断した場合は、イベントを中止いたします。

・会場および会場付近での不道徳な行為は絶対におやめください。

・イベントは無料となりますが、会場までの交通費は自己負担とさせていただきます。

・天災、出演者の病気・事故、交通機関の不全、設備不良等の止むを得ない事情により、運営側の判断によって、イベントを中止、もしくは延期、実施日時・内容等を変更する場合があります。

・当日は撮影が入る可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・当日会場でのプレゼント・手紙等の受け取りはできませんので、あらかじめご了承ください。

・開催会場内外で発生した事故・盗難等に関して、主催者は一切の責任を負いません。貴重品の管理はお客様ご自身でお願いいたします。

・誘導の際にスタッフがお客様の肩や腕などに触れる場合があります。その旨にご了承いただける方のみご応募ください。

・お客様およびアーティストの安全を第一に考え、防犯上の観点から、手荷物検査や一時預かりを実施させていただく場合がございます。

・ご観覧頂く際は優先観覧エリア内及び優先観覧エリア外の全てにおいて、傘のご利用は禁止とさせて頂きます。雨天の場合は、必ず各自で雨具をご用意の上、ご観覧頂きますようお願い致します。



【ご本人様確認書類】

＜有効な顔写真付き身分証明書＞

(1) パスポート

(2) 運転免許証

(3) 顔写真付き住民基本台帳カード

(4) 身体障害者手帳

(5) 在留カード (外国人登録証)

(6) 顔写真付きクレジットカード

(7) 顔写真付きマイナンバーカード(個人番号カード)

※全てコピー及び期限切れは不可、身分証明書の実物のみが有効となります。

※上記「顔写真付き身分証明書」をお持ちでない場合、保険証や住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)の通知カードなど、お名前が確認できるものを2点お持ちください。

※ご準備いただけない場合は、当選されていてもご参加いただけません。

※顔写真なしの身分証明書は、注文者情報および身分証記載の内容を確認させていただき、ご本人様と判断ができない場合は、参加をお断りさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

■公開収録に関してのお問い合わせ■

エイベックス・カスタマーサポート：

https://avex.com/jp/ja/contact/product/

営業時間 11:00～18:00 (土日祝除く)

※メールは24時間承っておりますが、ご対応は営業時間内に順次とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

【NCT WISHプロフィール】

SM ENTERTAINMENT初のプレデビューリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』(2023年放送)を通じて誕生。プレデビュー期間中は”NCT NEW TEAM”として活動し、2024年2月21日に”NCT WISH”として正式デビュー。SMアーティスト初の“日韓同時デビュー”を果たした大型ルーキーとして注目を集めている。

NCT WISHには、“WISH for Our WISH”＝「音楽と愛で全ての人々の願いと夢を応援しながら共に叶えていこう」という意味が込められている。

メンバーはSION (シオン)、RIKU (リク)、YUSHI (ユウシ)、JAEHEE (ジェヒ)、RYO (リョウ)、

SAKUYA (サクヤ)で構成。

フレッシュな魅力を持ち、グローバル音楽市場の注目を集め、日本でリリースしたシングル2作『WISH』『Songbird』はいずれもゴールドディスク認定、2025年にリリースした韓国ミニアルバム『poppop』はミリオンセラーを達成。デビュー年には”2024年最高の新人 NCT WISH”と評され、現在では”Z世代のアイコン NCT WISH”として、話題沸騰中！

【interfm関連リンク】

◆interfm Official HP：https://www.interfm.co.jp/

◆interfm Official YouTube：https://www.youtube.com/@InterFM897

◆interfm Official X, Instagram, Facebook：@InterFM897

interfmは2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN＝ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました。