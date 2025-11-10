¥Æ¥¹¥é¡¢²¬»³¸©½é¤Î¥¹¥È¥¢¡Ö¥Æ¥¹¥é²¬»³¡×¤ò¥ªー¥×¥ó
¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥»¥À¥ó Model 3
¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢²¬»³¸©½é¤È¤Ê¤ëÄ¾±Ä¥¹¥È¥¢¡Ö¥Æ¥¹¥é²¬»³¡×¤ò11 ·î22 Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
²¬»³»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÅÎ¤Î³¹¥°¥ìー¥¹¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©¤Ï¡¢ËÜ½£¤È»Í¹ñ¤ò·ë¤ÖÀ¥¸ÍÂç¶¶¤ä¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢²¬»³¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤Ê¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÃ´¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÊ¸²½¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬³èÈ¯¤Ê²¬»³¸©¤Ç¥Æ¥¹¥é¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥»¥À¥óModel 3¡¢¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV Model Y ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊýÁ´ÂÎ¤ØÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¿»Æ©¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
»î¾è¤Î¤´Í½Ìó¤ÏWeb ¥µ¥¤¥È(www.tesla.com/ja_jp/drive(https://www.tesla.com/ja_jp/drive)) ¤Ë¤ÆËÜÆü¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥é ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¤ä»î¾è¤ÎÂ¾¤ËÊä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ä¡¢½¼ÅÅ´Ä¶¤Ê¤É¥Æ¥¹¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
¥Æ¥¹¥é²¬»³
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 - 19:00
½»¡¡¡¡½ê¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è²¼ÀÐ°æ2-10-8¡¡ÅÎ¤Î³¹¥°¥ìー¥¹ 1F
»î¾èÍ½Ìó¡§www.tesla.com/ja_jp/drive(https://www.tesla.com/ja_jp/drive)¡¡www.tesla.com/ja_jp/event/okayama(https://www.tesla.com/ja_jp/event/okayama)
Á´¹ñ¤Î¥Æ¥¹¥é¥¹¥È¥¢¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢
ËÌ³¤Æ» - ¥Æ¥¹¥é»¥ËÚ ¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è ËÌ2 ¾òÅì4 ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー 2 ¾ò´Û
µÜ¾ë¸© - ¥Æ¥¹¥éÀçÂæ ¡§ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶èÀðÄ®2-2-13
·²ÇÏ¸© - ¥Æ¥¹¥é¹âºê ¡§¹âºê»ÔÅï¹âÄ®1400 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âºê
ºë¶Ì¸© - ¥Æ¥¹¥é¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÈÉßÄ®4-263-1 ¥³¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¿·»°¶¿ ¡§»°¶¿»Ô¿·»°¶¿¤é¤é¥·¥Æ¥£3-1-1 ¤é¤é¤Ýー¤È¿·»°¶¿
°ñ¾ë¸©- ¥Æ¥¹¥é°ñ¾ë ¡§ÅÚ±º»Ô¾å¹âÄÅ367 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅÚ±º
ÅìµþÅÔ - ¥Æ¥¹¥é¿·½É ¡§¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーÈÄ¶¶ ¡§ÈÄ¶¶¶è¾®Æ¦Âô3-12-17
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¶Ó»åÄ® ¡§ËÏÅÄ¶èÂÀÊ¿4-1-2 ¥ª¥ê¥Ê¥¹¶Ó»åÄ®
ÀéÍÕ¸© - ¥Æ¥¹¥éËëÄ¥¿·ÅÔ¿´ ¡§ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èËº½1-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーÀéÍÕ°ðÌÓ ¡§ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶èÄ¹¾ÂÄ®307-1 ¥ï¥ó¥º¥âー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é»Ô¸¶POP-UP ¡§»Ô¸¶»Ô¤Á¤Ï¤éÂæÀ¾3-4 ¥æ¥Ë¥â¤Á¤Ï¤éÂæ
¿ÀÆàÀî - ¥Æ¥¹¥é ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶ ¡§Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4-6-5 ¥êー¥Õ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¾ÅÆîÊ¿ÄÍ ¡§Ê¿ÄÍ»ÔÅ·¾Â10-1 ¤é¤é¤Ýー¤È¾ÅÆîÊ¿ÄÍ
ÀÅ²¬¸© - ¥Æ¥¹¥éÀÅ²¬ÈØÅÄ ¡§ÈØÅÄ»Ô¹â¸«µÖ1200 ¤é¤é¤Ýー¤ÈÈØÅÄ
ÉÙ»³¸© - ¥Æ¥¹¥éÉÙ»³ ¡§ÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®²¼·¥ÅÄ165-1¡¡¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥Æ¥£ ¥Õ¥¡¥Üー¥ì
°¦ÃÎ¸© - ¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーÀ±¥öµÖ ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶èÌ¾ÅìËÜÄÌ3-22-2
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥éÌ¾¸Å²°±É ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-3-1 ¥Þ¥ë¥¨¥¤¥¬¥ì¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥éÌ¾¸Å²°Â§Éð ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÂ§Éð¿·Ä®3-1-17 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë Nagoya Noritake Garden
ÂçºåÉÜ - ¥Æ¥¹¥éÇßÅÄ ¡§Âçºå»ÔËÌ¶è Âç¿¼Ä®5-54 Grand Green Osaka Minami Tower
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¿´ºØ¶¶ ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4-2-4
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¥»¥ó¥¿ーºæ ¡§ºæ»ÔËÌ¶èÃæÉ´ÀåÄ»Ä®2-323-1
Ê¼¸Ë¸© - ¥Æ¥¹¥é¿À¸Í ¡§¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶èÃæÇ·Åç2-1-1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿À¸ÍÆî
²¬»³¸© - ¥Æ¥¹¥é²¬»³ ¡§²¬»³»ÔËÌ¶è²¼ÀÐ°æ2-10-8 ÅÎ¤Î³¹¥°¥ìー¥¹
¹Åç¸© - ¥Æ¥¹¥é¹Åç ¡§¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®£¶-78 ´ðÄ®¡¦¥¯¥ì¥É¥Ñ¥»ー¥é
Ê¡²¬¸© - ¥Æ¥¹¥éÊ¡²¬ ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2-2-1 MARK IS Ê¡²¬¤â¤â¤Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¹¥é¶åÂç°ËÅÔPOP-UP ¡§Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¶åÂç¿·Ä®5-1 ¤¤¤ÈLab¡Ü ¶åÂç°ËÅÔ ÄÕ²°½ñÅ¹
²Æì¸© - ¥Æ¥¹¥é²Æì ¡§Ë¸«¾ë»ÔËºê3-35 ¥¤ー¥¢¥¹²ÆìËºê
º£¸å¤Î¥ªー¥×¥óÍ½Äê
11/15 - ¥Æ¥¹¥éËÌ¶å½£ POP-UP ¡§ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶èÅìÅÄ3- 2-102 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÈ¬È¨Åì
11/26 - ¥Æ¥¹¥éËçÊý POP-UP ¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô²¬ÅìÄ®12-2 ËçÊýT-SITE
11/28 - ¥Æ¥¹¥éÍ³ÚÄ® POP-UP ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-10-1 Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û
Å¸¼¨¡¦»î¾è¼ÖÎ¾
¹ñÆâEV ÉáÄÌ¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È No.1*
°µÅÝÅª¤Ê¹¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤·¤¤SUV Model Y
Model Y ¤Ï¡¢¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÑÅÓÀ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2023 Ç¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç100 ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëÈÎÇäÂæ¿ô¤òÃ£À®¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬µá¤á¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥Æ¥¹¥é¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Tesla Model Y ¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê 5,587,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥À¥ó¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë
¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥»¥À¥ó ¥Æ¥¹¥é Model 3
Model 3 ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ñ¥ïー
¥È¥ì¥¤¥ó¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥¹¥éÆÈ¼«¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬Í»¹ç¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Tesla Model 3 ¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê 5,313,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
* »Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼ÒJATO Dynamics ÆüËÜ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô 2025 Ç¯1 ·î-7 ·îÅý·×¡ÊÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ë
¢¨Model Y¤Þ¤¿¤ÏModel 3¤Î¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ¤ÎCEVÊä½õ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤ËÊä½õ¶â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª½»¤¤¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¾ò·ï¡¢¤ª¤è¤ÓÍ½»»³Û¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢WLTC¥âー¥É¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¿³ººÃÍ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÂ®ÅÙ¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¡¢¹âÅÙÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Âç¤¤¯¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É 1¾Ò²ð¤¢¤¿¤ê15Ëü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ø
´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÅµ ¤´¾Ò²ð1·ï¤Ë¤Ä¤¡¢15Ëü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ø
¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´¾Ò²ð¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¥Æ¥¹¥é¤ò½êÍ¤µ¤ì¤ÆÊú¤«¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤´¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤¬¤´¾Ò²ð¼Ô¤Î¾Ò²ð¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Æ¥¹¥é¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø 150,000¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤Î½¼ÅÅÎÁ¶â¤ä¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Æ¥¹¥é¥·¥ç¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢º£¸å¤Î¥Æ¥¹¥é¥é¥¤¥Õ¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥é¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢ºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°¼Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼ÖÎ¾³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¤Î³§ÍÍ¤¬¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ä¶½Ê³¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
[ ÆÃÅµ¤Î³ÍÆÀÊýË¡]
ÆÃÅµ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤¬¡¢¾Ò²ð¥ê¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëTeslaÀ½ÉÊ¤òÃíÊ¸
Ç¼¼Ö¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢¾Ò²ð¼Ô¡Ê¾Ò²ð¤·¤¿Êý¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø150,000¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕÍ¿
Ãí°Õ¡§
£±.²áµî¤Ë¥Æ¥¹¥éÀ½ÉÊ¤ò½êÍ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£².¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉÕÍ¿¤ÏºÇÂç10²óÊ¬¤Þ¤Ç¡ÊºÇÂç10Ì¾ÍÍ¤Ø¤Î¾Ò²ð¡Ë¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£³.¤´¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥ªー¥Êー¤´ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÇã¤¤ÂØ¤¨¤äÁý¼Ö¤Ï¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢150,000¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£