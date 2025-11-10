マンガン（III）酸化物の世界市場2025年、グローバル市場規模（純度99％、純度99.9％、純度99.99％、純度99.999％）・分析レポートを発表
2025年11月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マンガン（III）酸化物の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、マンガン（III）酸化物のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のマンガン（III）酸化物市場概要
本レポートによると、世界のマンガン（III）酸化物市場は2024年に2億米ドル規模に達し、2031年には2億5,500万米ドルに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.5％です。本報告書では、米国の関税政策や国際的な制度調整の影響を踏まえ、競争構造や地域経済、サプライチェーンの強靭性に対する影響も分析しています。
製品概要と特性
マンガン（III）酸化物は、黒色またはやや褐色を帯びた光沢のある粉末であり、非常に硬く、約1080℃で分解する特性を持っています。冷塩酸には可溶ですが、硝酸や熱硫酸には分解・不溶であり、水にも溶けません。主に着色剤や添加剤として利用されるほか、電子材料、触媒、化学製品の原料などとしても幅広く使用されています。その化学的安定性と耐熱性の高さから、特殊な工業用途に適した無機化合物として注目されています。
調査手法と分析内容
本レポートは、定量的・定性的両面からマンガン（III）酸化物市場を包括的に分析しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に詳細な市場データを提示し、需給バランスや価格動向、成長要因を明確にしています。さらに、2025年の主要企業の市場シェア推定値と製品事例を示し、業界内の競争状況と技術革新の方向性を具体的に分析しています。
市場の主な特徴
2020年から2031年にかけての消費額、販売数量、平均販売価格の推移を基に、地域別および用途別の市場規模を推計しています。これにより、各市場セグメントにおける需要構造の変化や成長ポテンシャルを把握することができます。2020～2025年の期間においては、主要企業の収益、販売数量、単価データを用い、市場競争力を定量的に比較しています。
調査の目的
本調査の目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国市場の総市場機会を特定すること。
2. マンガン（III）酸化物市場の成長可能性を評価すること。
3. 各製品タイプおよび最終用途分野の将来成長を予測すること。
4. 市場競争に影響を与える要因を分析し、企業戦略策定の指針を提供すること。
主要企業分析
本レポートでは、以下の主要企業を対象に詳細な分析を行っています。
Merck KGaA、American Elements、Noah Technologies、BeanTown Chemical、Strem Chemicals Inc、Sisco Research Laboratories Pvt.Ltd、Thermo Fisher Scientific、Santa Cruz Biotechnology、Nanochemazoneなどです。
これらの企業は、製品ポートフォリオ、価格戦略、利益率、技術力、地域展開などの観点から比較されています。特にMerck KGaAやThermo Fisher Scientificは高純度試薬分野で強い存在感を示しており、American ElementsやNoah Technologiesはナノ材料および先端材料供給に注力しています。
