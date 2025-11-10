―― フルーツ×チョコレートで紡ぐ“新しいバレンタイン” ―― 「（冬） Sweet Heart （スイート ハート）」登場：大切な人へ、甘く瑞々しい“本命ギフト”を。
このたび、フルーツギフトの専門ブランド「フルーツブーケ専門店プレジール」は、2026年バレンタインシーズンに向けた限定フルーツギフト 「Sweet Heart（スイート ハート）」 を発売いたします。
イチゴ、グレープフルーツ、ブルーベリー、オレンジをたっぷりと使い、さらに“ハート型チョコレート”やフランス産スイートチョコでコーティングしたリンゴを「ハートの矢」に見立てて、金箔をトッピングした特別なアレンジ。まさに“贈る瞬間を華やかに彩る”一品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333883&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333883&id=bodyimage2】
日本では2月14日のバレンタインデーが近づくと「どんなチョコを贈ろうか」と悩む方が多くなります。 しかし今年、プレジールが提案するのは“チョコレートだけ”ではなく、フルーツ×チョコで贈る「新しいバレンタインギフト」です。
「Sweet Heart（スイート ハート）」は、イチゴやグレープフルーツ、ブルーベリー、オレンジなどのフレッシュな果実をベースに、ハート型チョコレートをアレンジ。さらに、リンゴをフランス産スイートチョコでコーティングし“ハートの矢”に見立てて金箔をトッピングするという遊び心もプラスしました。
例えば「甘いだけじゃ物足りない」「フルーツの爽やかさも欲しい」「写真に撮ってみんなに自慢したい」――そんな想いを持つ方にぴったりのギフトです。保存料を使わず、乾燥しがちな果実部分には寒天を使って鮮度を維持しているため、心だけでなく“体にも嬉しい贈り物”として安心です。
今年のバレンタインは、定番のチョコレートにひとひねりを加えて、フルーツの彩りと共に「ありがとう」「大好き」の気持ちを届けてみませんか？
どうぞ、この「スイート ハート」で、あなたの想いを甘く瑞々しく彩ってください。
【商品概要】
・商品名：Sweet Heart （スイート ハート）
・販売予定価格：ミディアムサイズ \18,000
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2026年2月（12月予定ご予約開始予定）
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
配信元企業：プレジール株式会社
