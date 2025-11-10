【体験イベント開催】Makuake 2025年人気1位のワークチェア「LiberNovo Omni」がマイラボ渋谷にて4日間限定の体験イベントを開催決定
長年エンジニアとしてのユーザー視点と確かな技術力で、新たなワークライフを創る新鋭ワークチェアメーカーLiberNovo（リベルノヴォ、本社：中国香港、CEO：王 振旭）が開発した、現在Makuakeにて先行予約総額が2億円を突破し、2025年最も選ばれているチェア*として人気を集める電動ワークチェア「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」の体験会を11月15日(土)、16日(日)、22日(土)、24日(月・祝)の4日間にわたり、マイラボ渋谷にて開催いたします。また、入場無料の一般展示公開も11月10日(火)より開始いたします。※2025年11月時点、自社調べ
「LiberNovo Omni」体験会予約ページ：https://libernovoshibuya.peatix.com
■LiberNovo Omni体験イベント詳細
⚫︎イベント場所
マイラボ渋谷（渋谷駅より徒歩1分）：
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-9渋谷平和クワトロビル mineo渋谷1F
⚫︎イベント日時
2025年11月15日(土)、16日(日)、22日(土)、24日(月・祝)
・セッション（※ご予約の時間帯に自由に入退場可能）
１.13:00-13:45、２.14:00-14:45、３.15:00-15:45、４.16:00-16:45
⚫︎展示内容
・Omni 1台で叶う、超集中と超リラックスの快適空間を2つのブースで展示
・展示サイズ/カラー：Mサイズ/スペースグレー、Lサイズ/ミッドナイトブラック
⚫︎来場者特典
・バリスタによるスペシャルティコーヒー
・LiberNovoオリジナルグッズ
⚫︎「LiberNovo Omni」体験会予約ページ
https://libernovoshibuya.peatix.com
■マイラボ渋谷での一般展示公開（入場無料）
⚫︎マイラボ渋谷
・展示期間：2025年11月10日（月）～12月16日（火）
・所在地：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-9渋谷平和クワトロビル mineo渋谷1F
・営業時間：11:00～19:00（不定期変更有り）
・展示詳細URL：https://mylab-shibuya.jp/events/libernovo/
■LiberNovo Omniについて
ワンタッチで身体に自動フィットでき、長時間の座りっぱなしによる不調を見事に解決してくれる次世代電動ワークチェアです。米国「Kickstarter」にて予約購入金額が13億円、国内では応援購入サイト「Makuake」にて公開開始わずか2週間ほどで予約購入金額が2億円*を突破し、Makuake家電カテゴリーにて歴代最速1億円記録*を更新するなど、国内外から『ワークチェア業界のダークホース』と高く評価されています。※2025年11月現在、自社調べ
「LiberNovo Omni」プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/libernovo_omni/
先行予約期間：2025年10月14日（火）11:00～2025年12月16日（火）22:00迄
〈マイラボ渋谷について〉
“いつか来るかもしれない未来やライフスタイルを体験できる場所。”をコンセプトに、未来志向のアイテム展示やイベントを開催し、“常に進化する街渋谷”に次世代の新たなアイディアが集う空間を提供しています。
所在地：〒150-0042東京都渋谷区宇田川町21-9渋谷平和クワトロビル mineo渋谷1F
URL：https://mylab-shibuya.jp/
〈LiberNovo会社概要〉
社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED
代表者：王振旭
所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造
LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/
LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan
X：https://x.com/libernovo_japan
Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/
Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/