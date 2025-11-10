電子機器の小型化が追い風、SMDサーミスタ市場は2031年に4.3億ドル規模へ―年平均成長率7.0％で拡大
SMD サーミスタ（表面実装型サーミスタ）は、温度の変化に伴って抵抗値が変化する特性を利用する電子部品であり、温度検出、過熱保護及び温度補償などの用途に広く使用されている。従来のスルーホール実装型サーミスタに比べ、SMD サーミスタは小型で自動化実装に適し、応答速度が速く信頼性が高いという利点を有し、携帯電話、コンピュータ、家電製品、電池パック及び自動車電子機器などの高密度集積回路機器に適用される。その温度特性に基づき、正特性サーミスタ（PTC）と負特性サーミスタ（NTC）の二種類に分類され、それぞれ異なる回路保護及び制御ニーズに用いられる。
本報告書では、セラミック材料を使用して製造された SMD サーミスタのみを統計対象とする。
業界発展の特徴-小型化・高信頼化・多用途化が市場成長を牽引
SMDサーミスタ市場の発展を支える最大の要因は、電子機器の小型化と高集積化の流れである。半導体チップや電源モジュールなどの熱管理精度が求められる中、SMDタイプは実装スペースを最小限に抑えつつ、迅速な熱応答を実現することから、各種モジュール設計で不可欠な存在となっている。さらに、近年では高温耐性や長期安定性を強化した新素材開発が進展し、車載や航空宇宙など高信頼性が要求される分野でも需要が高まっている。特にEVや再生可能エネルギー分野では、電池パック温度管理やインバータ制御における高精度センシングの要として採用が拡大している。こうした技術的進歩と市場適応力の高さが、SMDサーミスタを次世代エレクトロニクスの温度感知中核デバイスへと押し上げているのである。
市場規模-年率7.0％の安定成長を続ける高付加価値市場
LP Informationの最新レポート「グローバルSMDサーミスタ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/57129/smd-thermistor）によれば、2025年から2031年にかけてのグローバルSMDサーミスタ市場は年平均成長率（CAGR）7.0％で推移し、2031年には市場規模が4.3億米ドルに達する見通しである。これは、電子機器の多様化とともに温度検知の高精度化ニーズが高まっていることに起因する。特にアジア太平洋地域では、スマートデバイスや車載電子化の進展に伴い需要が堅調に増加しており、主要製造拠点としての存在感を強めている。一方で欧州や北米では、エネルギー効率規制や環境基準の強化により、高信頼性・高性能サーミスタへの置き換え需要が拡大している。全体としてSMDサーミスタ市場は、電子部品業界の中でも安定的かつ長期的な成長トレンドを描く分野であり、今後も高付加価値化を軸に拡大が続くとみられる。
図. SMDサーミスタ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333802&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333802&id=bodyimage2】
図. 世界のSMDサーミスタ市場におけるトップ29企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造企業-グローバル大手が主導する競争と技術革新
現在、SMDサーミスタ市場は高い技術水準と信頼性を誇るグローバル企業が主導している。LP Informationの分析によると、Thinking Electronic、TDK Corporation、Murata、Shiheng Electronic、TE Connectivity、Panasonic、Semitec Corporation、Vishay、Mitsubishi Materials Corporation、Amphenol Corporationといった企業が主要プレイヤーとして挙げられ、2024年時点で上位10社が全体の約42.0％の市場シェアを占めている。日本勢では村田製作所やTDKが材料開発から製造技術までの一貫体制で優位性を確立しており、台湾や中国のメーカーはコスト競争力と量産対応力を武器に市場シェアを拡大している。また、欧米企業は自動車や医療など高信頼分野に特化した製品開発を強化しており、地域ごとの技術棲み分けが進行している。こうした多層的な競争構造が、SMDサーミスタ市場の技術革新を加速させる原動力となっている。
