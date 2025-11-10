電子機器の小型化が追い風、SMDサーミスタ市場は2031年に4.3億ドル規模へ―年平均成長率7.0％で拡大

電子機器の小型化が追い風、SMDサーミスタ市場は2031年に4.3億ドル規模へ―年平均成長率7.0％で拡大