Nippon Gasesの複数拠点でロックウェル・オートメーションのControlLogixを採用--制御システムの近代化で資産の活用効率向上を目指す
5年間・18拠点におよぶ制御システムのアップグレードプログラムを通じて、老朽化リスク低減、ダウンタイム削減、レジリエンス向上、稼働時間の増加を図る
産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーションは、日本酸素ホールディングスの欧州グループ会社であるNippon Gases Euro-Holding（以下Nippon Gases）が、全社的な近代化プログラムを開始し、従来のロックウェル・オートメーション製コントローラを最新のプログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）であるControlLogix （*1）に置き換えることを発表しました。
（*1） https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/programmable-controllers.html
Nippon Gasesは、三菱ケミカルグループ傘下の日本酸素ホールディングスに属する企業で、欧州を代表する産業用・医療用ガス企業の一つです。事業内容は酸素、窒素、アルゴン、二酸化炭素、水素、ヘリウム、一酸化炭素など、様々な物理形態と純度のガス供給に加え、ガスおよび混合物の利用に関連するサービスや技術を提供しています。
全社的に実施されるこの近代化プログラムでは、欧州各地の複数拠点に設置されたNippon Gasesの空気分離装置（ASU）を対象に、ロックウェル・オートメーションとNippon Gasesのエンジニアリングチームが共同で策定・展開し、包括的な移行戦略によって進められます。Nippon Gasesは資産の活用効率向上を目指して、今後5年間で18拠点の制御システムをアップグレードし、老朽化リスクの低減、ダウンタイムの削減、レジリエンスの向上、稼働時間の増加を図ります。
ロックウェル・オートメーションのEMEA南部担当バイス プレジデントであるRodrigo Riera（ロドリゴ・リエラ）は次のように述べています。「最新のプロセス制御モジュールの導入は、Nippon Gasesにとって大きな可能性をもたらします。日常業務の効率化に加え、さらなる進化に向けた俊敏性を高めると同時に、自律的な運用を実現するAIを追加するポテンシャルも備わります。これにより、一層の効率化がもたらされ、より自信を持って将来を見据えることができます。」
Nippon Gasesのヨーロッパ事業部長であるJosé Maria Martinez Gallo（ホセ・マリア・マルティネス・ガロ）氏は次のように述べています。「単一のPLCソリューションを標準化し、例えばスペインのアビレスにあるパイロットプラントで移行プロセスをベンチマークすることで、他のサイトも合わせて微調整することができます。また、新しくデジタル化されたハードウェアにより、プロセスに関するより深い洞察が得られるため、エネルギー使用量と廃棄物を削減しながら、さらに高い効率を実現することができます。」
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション（NYSE:ROK）は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2024年度末現在約27,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
