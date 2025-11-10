自動搬送車市場はスマート物流と産業オートメーションの年平均成長率11.4%の急成長により、2033年までに108億3000万米ドルに達すると予測
最近の業界レポートによると、世界の無人搬送車（AGV）市場は爆発的な成長が見込まれており、2024年の41億1,000万米ドルから2033年には108億3,000万米ドルに拡大し、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.4%に達すると予想されています。この急成長は、主に、マテリアルハンドリング、物流効率、そして製造拠点全体にわたるインダストリー4.0技術の統合における自動化の需要の高まりによって推進されています。
企業がワークフローの最適化と無駄のない運用を目指す中、無人搬送車は倉庫、配送センター、自動車生産拠点、そしてeコマースのフルフィルメント施設において不可欠な要素となりつつあります。人件費の削減、運用安全性の向上、そして生産性の向上を実現するAGVは、現代の産業変革の中核を担っています。
AGV市場の主要な成長ドライバー
市場の急速な拡大は、いくつかの変革要因によって支えられています。
Eコマースと倉庫管理のブーム：オンライン小売の世界的な爆発的な増加は、倉庫への投資を急増させ、自動在庫管理とイントラロジスティクスソリューションへの切迫したニーズを生み出しました。
インダストリー4.0とスマートファクトリーの導入：IoT、AI、機械学習を製造業に統合することで、精密かつリアルタイムなマテリアルハンドリングを実現するAGVの導入が加速しています。
労働力不足と運用コストの上昇：特に物流と生産において、産業界が労働力不足の課題に直面している中、AGVは人間の介入を最小限に抑えながら生産性を維持するための持続可能なソリューションを提供します。
非接触型オペレーションの需要：COVID-19以降、企業は非接触型で安全かつ衛生的な自動化ソリューションを優先しており、これはAGVが得意とする分野です。
市場ダイナミクスを形成する技術革新
AGV業界は、以下のような技術革新によって大きく変貌を遂げつつあります。
視覚誘導車両およびレーザー誘導車両
高度なフリート管理ソフトウェア
バッテリーの進化による稼働サイクルの延長
複雑なタスクに対応する群知能および協働型AGV
これらの進歩により、自動車、ヘルスケア、小売、航空宇宙、食品・飲料など、様々な業界において、ナビゲーション精度、システムの拡張性、そして統合の柔軟性が向上しています。
無人搬送車（AGV）市場の主要企業
● Balyo
● Bastian Solutions, Inc.
● ダイフク株式会社
● Dematic
● E&K Automation GmbH
● Elettric80 S.P.A.
● Fetch Robotics, Inc.
● Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
● Invia Robotics, Inc.
● Kmh Fleet Solutions
● Kollmorgen
● Locus Robotics
● Schaefer Systems International, Inc.
● Scott.
● Seegrid Corporation
● Swisslog Holding Ag
● System Logistics Spa
● 豊田自動織機
● その他の主要企業
市場セグメンテーション概要：
製品タイプ別
● 牽引車
● ユニットロードキャリア
● パレットトラック
● 組立ライン車両
● フォークリフト
● その他
