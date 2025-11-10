のん“飛鳥”、殺人未遂スキャンダルが暴かれ大炎上！中村獅童“彰一”の実の娘であることも公に…「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』第7話は、今夜8時より無料配信開始！

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』第7話を、2025年11月10日（月）夜8時から無料配信開始いたします。配信開始に先駆け、第7話のあらすじと場面写真が到着いたしました。

▼第7話予告映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PYsdyPo9Hew ]

「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマです。辛い過去と向き合いながらも史上初の女性棋士を目指し、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれます。“盤上のダークヒーロー”となる主人公・国見飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。そして飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演。さらに、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが勢揃いしています。

そして、今夜8時より配信開始となる第7話のあらすじと場面写真が到着いたしました。

＜第7話あらすじ＞

藤堂（藤木直人）は、週刊誌記者に飛鳥（のん）がかつて彰一（中村獅童）の命を狙っていたこと、そして二人が手を組んで復讐を図っていたことを突き止められてしまう。

その衝撃的な内容が報じられると、世間の注目が一気に集中し、大きな炎上を招く。

騒動の最中、彰一は将棋連盟に対し、飛鳥が自分の“実の娘”であることを公に明かす。

一方、飛鳥は「史上初の女性棋士」への最終関門――“棋士編入試験”に挑む時を迎えるのだった。

このたび公開された第7話の場面写真では、週刊誌の記者から飛鳥の“殺人未遂”について直撃取材される藤堂の姿、そしてその週刊誌を手に取り、勝ったのは俺とでも言いたげな優越の表情を浮かべる龍也（森愁斗）の姿が。さらに、礼子（倉科カナ）の店も飛鳥と藤堂の炎上の影響で荒らされてしまい、“史上初の女性棋士”に一歩ずつ近づく飛鳥の胸中は揺れ、棋士になるための棋士編入試験では敗北が続いてしまい…。最終回を目前に控えた第7話も、怒涛のストーリーが展開されていきます。どうぞお見逃しなく。

これまで「将棋チャンネル」を通じて、将棋の魅力をお届けしてきた「ABEMA」が、ドラマという新たな形で、日本そして世界に向けてその魅力を発信していきます。日本が誇る伝統文化である“将棋”を舞台に、逆境に立ち向かう女性の生き様を、美しく、そして力強く描いた本格ヒューマンドラマ『MISS KING / ミス・キング』。毎週月曜日の夜8時より、無料配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

トップページ URL：https://abema.tv/video/title/90-2038

第1話～第4話スペシャルダイジェスト映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p202

＜第7話＞

配信日時：2025年11月10日（月）夜8時～

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/E1Yw5wh6zEJHwm

＜全話無料配信中！＞

第1話URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p11

第2話URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p22

第3話URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p33

第4話URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p44

第5話URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p55

第6話URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p66

■『MISS KING / ミス・キング』ストーリー

天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、

ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、

彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、

復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに－－

しかし、その前に立ちはだかるのは、

彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、

"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。

復讐の先に、彼女が手にするものとは－―

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

■キャスト

のん

藤木直人

倉科カナ

奥貫薫

森愁斗

鳴海唯

・

西岡徳馬

・

山口紗弥加

中村獅童

■スタッフ

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

■『MISS KING / ミス・キング』公式 SNS

