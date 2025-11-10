GLADIATOR 033 年内最終好カード続々決定！フェザー級王者強豪バン・ジェヒョクに中川皓貴が挑戦。 バンタム級タイトルマッチは王者 南と天才ファイタールキヤが遂に対戦！KO決着は避けられない。

