GLADIATOR 033 年内最終好カード続々決定！フェザー級王者強豪バン・ジェヒョクに中川皓貴が挑戦。 バンタム級タイトルマッチは王者 南と天才ファイタールキヤが遂に対戦！KO決着は避けられない。
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER 株式会社（ 本社: 大阪府吹田市、代表取締役社長: 長淵 翔）よりお知らせです。
2025年11月30日に「BODYMAKER presents GLADIATOR 033at OSAKA 176box」を開催します。今回もBODYMAKER がメインスポンサーとして大会を全面的にバックアップします。9月21日に行われた「GLADIATOR 032以来、2カ月ぶりの大会。 GLADIATOR033メイン4大 タイトルマッチ決定！この大会が2025年の年内最終大会となります。南vsルキヤ バンvs中川 小森vs田中 今井vs岩崎 4階級が勢揃い。
ライト・フェザー・バンタム・フライの4階級タイトルマッチが決定した。ライト級王者 小森真誉に挑むのは1月以来再戦となる田中有。田中に敗北はもう許されない。フェザー級王者 強豪バン・ジェヒョクに挑戦する中川皓貴は、念願のタイトル奪取なるか。バンタム級タイトルマッチは空手日本代表でもある王者 南と1RKO量産の天才ファイター17歳ルキヤが遂に対戦。KO決着は避けられない。
フライ級王者 オトゴンバートルが王座返上。今回も白熱の目玉対戦カードの目白押し。また当日は、ボディメーカー製のブランドロゴ入り「オープンフィンガーグローブ」を全選手使用し戦いを繰り広げます。また、会場内では、「コンバットウェア」や、「スポーツウェア」、「トレーニンググッズ」などの人気商品が並ぶ販売ブースを設置します。ボディメーカーの商品を実際に手に取って選べるこの機会に是非とも販売ブースにお立ち寄り下さい。
BODYMAKER presents GLADIATOR 033 at OSAKA 176boxで2025年11月30日（日）に開催！！
速報！注目対戦カード決定【BODYMAKER presents GLADIATOR 033 at OSAKA 176box】
■GLADIATORフェザー級タイトルマッチ5分3R
パン・ジェヒョク（KOREANTOPTEAM/第5代GLADIATORフェザー級王者）vs中川皓貴（総合格闘技道場Reliable）
■GLADIATORバンタム級タイトルマッチ5分3R
南友之輔（BRAVEGYM/第10代GLADIATORバンタム級王者）vsルキヤ（正道会館 大河道場）
GLADIATORオフィシャルサイト公式HP
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【大会概要】
■開催名：BODYMAKERpresents「GLADIATOR 033」
■日時：2025年11月30日（日）
開場/12:00 開始/13:00予定
※オープニングファイト12:30開始予定
■会場：176box 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町5丁目7-25
■チケット料金【発売中】
VIP席 25,000円 自由席 9,000円 ※1歳よりチケットが必要
※出場選手は、怪我等の理由により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■主催・問い合わせ・チケット販売
GFスポーツインターナショナル（073-499-7787） 9時～17時 日、祝休日
配信元企業：BODYMAKER株式会社
