ベトジェット、11月11日のダブルデーを記念して、一日限定のチケットプロモーションを開催 ～ベトナム旅行の絶好の機会を提供、国際線を予約でeSIMの無料提供も～
（東京, 2025年11月10日） - ベトジェットはホリデーシーズンの開幕に合わせ、11月11日限定の「ダブルデー・キャンペーン」を実施します。旅行者の皆様は、日本とベトナム間を含むベトナム国内線および国際線でご利用いただける数十万枚の航空券を、最大100%割引（税・手数料抜）でご購入いただけます。ベトジェットは日本とベトナム間で、東京（成田/羽田）/大阪/名古屋/福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイを結ぶ10路線を運航しています。
このチケットプロモーションは、2025年11月11日午前02:00から11月12日午前01:00（日本時間）までの1日限定で実施されます。旅行者の皆様は、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリでの予約時、プロモーションコード「SUPER1111」を入力することで、エコチケットが最大100%割引（税・手数料抜）となり、税・手数料込みでも片道わずか11,690円からご購入いただけます。対象搭乗期間は2025年12月1日から2026年5月27日まで（*）です。
さらに、国際線でベトナムへ渡航される乗客の皆様には、高速データ500MBのeSIM（**）を無料で提供します。このキャンペーンは2025年12月31日までのご予約が対象で、在庫が無くなり次第終了いたします。eSIMは、ベトジェット公式サイトまたはベトジェットエアモバイルアプリのサービスメニューより、eSIMオプションを選択してご予約ください。
ベトジェットの日本発着便を含む広範な国際フライトネットワークにより、旅行者の皆様は、ハノイ、ホーチミン、ダナンといったベトナムの最も活気あふれる都市、さらにはその先の旅行先へと手軽に渡航することができます。文化、食、エンターテインメントが織りなす本場ベトナムの魅力が、ベトジェットとともにこれまで以上に身近になります。
乗客の皆様は最新鋭かつ燃費効率に優れた機材の中で、プロフェッショナルな客室乗務員によるホスピタリティあふれるおもてなしをお楽しみいただけます。また、フォーやバインミー、アイスミルクコーヒーといったベトナム料理や、高度1万メートルの空で文化やアートに触れるひとときをご体験いただけます。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります
（**）有効期間31日間、諸条件に依る
