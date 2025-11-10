サブウェイ、佐賀県に再出店！ 『イオンモール佐賀大和店』 11月14日（金）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『イオンモール佐賀大和店』を2025年11月14日（金）にオープンいたします。

当店はJR長崎本線「佐賀」駅より車で約15分、佐賀県の県庁所在地である佐賀市にある大型商業施設「イオンモール佐賀大和」の1階（食料品・日用品売り場隣接）に出店します。佐賀県には約8年ぶりの出店となります。





イオンモール佐賀大和店 イメージ

イオンモール佐賀大和は、ファッションや生活雑貨、エンターテインメントなどさまざまなテナントを有する商業施設で、当店オープンの同日11月14日にリニューアルオープンします。周辺には住宅街が広がり、ショッピングの合間やお買い物帰りなど、平日休日問わず老若男女幅広いお客様のご来店を期待しています。

当店は「モバイルオーダー」を導入しており、列に並ぶことなくお好きなタイミングでご注文いただけるほか、「セルフオーダーシステム」で初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2025年11月現在、既存店の売り上げが61カ月連続で増加を続けており、11月14日の当店のオープンにより、全国の出店数は209店舗となる予定です（2025年11月10日現在）。

【イオンモール佐賀大和店 店舗概要】

■オープン ： 2025年11月14日（金）

■住所 ： 〒840-0201

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535 1F

■営業時間 ： 10:00～21:00（ラストオーダー 20:30）

■面積 ： 40.92㎡（12.4坪）

■客席数 ： 共有席

【店舗特徴】

●モバイルオーダーの導入

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日9:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。