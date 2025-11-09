【姫路市大津区最大】8打席完備の24時間インドアゴルフ練習場が2025年12月OPEN！

リヅナ株式会社

リヅナ株式会社(代表取締役 津田篤彦)は、

2025年12月に姫路市大津区最大級8打席完備の24時間楽しめるインドアゴルフ練習場

「インドアゴルフパーク グラップ24 大津店」を新規オープンいたします。







インドアゴルフパーク グラップ24 大津店とは？





「最新マシン×プロレッスンで効率的な上達」をコンセプトに早朝深夜営業年中無休・定額制通い放題・最先端マシン導入など楽しくスコアアップを目指せるサービスをたくさんご用意。さらにインドア施設なので気温や天候を気にせずに1年中快適に練習ができます。

姫路市大津区最大級の上質空間×3種類の最先端シミュレーションマシンがいつでも使い放題!

さらにコーチのワンポイントアドバイスも月会費内で受け放題!最新マシン×コーチのレッスンであなたのゴルフ上達が一気に加速すること間違いなし！

クラブやグローブなどの各種無料レンタルも充実しているので、仕事帰りやちょっとした空き時間に手ぶらで来店して練習できるのも嬉しいポイント！

ゴルフ初心者から上級者まで、全てのゴルファーのベストスコア達成の喜びを応援します！







4つの特徴



1.姫路市大津区最大級の8打席完備で好きな時に楽しめる

より多くのお客様に快適にご利用いただけるようにエリア最大級の打席数を確保。

待ち時間や、隣で打っている人が気になるというストレスの最小化を実現。





2.TRACKMAN iO含む最新シミュレーターマシン完備

ゴルファー人気NO.1のシミュレーションメーカーTrackManの新機種を導入！

他にも業界関係者から評価が高いGC３を含む3種類の最先端シミュレーターマシンを完備しております。あなたの目標やその日の気分に合わせて最適なマシンを活用し楽しく最短でスコアアップを目指せます！





3.ワンポイントアドバイスがもらえる

在籍のコーチ出勤時間内はのワンポイントアドバイスが無料で受けられます！データに基づきながらあなたに合った指導をピンポイントでもらえるのでこれからゴルフを始める方やセルフだけの練習では限界を感じている人でも安心して上達を目指せます！「一人では続ける自信がない！」「最短で上手くなりたい」方はぜひご利用ください。※マンツーマンレッスンも有料で提供予定です。





4.24時間年中無休・完全予約制で待ち時間なく手ぶらでOK

「打ちっぱなしだと打ちたい場所がいつも空いてない」そんな多くのゴルファーが抱えるお悩みを解消！当施設は事前予約制なので、好きな時間に好きなだけ、待ち時間なく思う存分練習いただけます。さらに無料レンタル備品が充実しているので、お好きな時間に手ぶらで来店しても練習が可能。出勤前やラウンド前の練習利用にもオススメ！





先行入会予約キャンペーン開催中！（11/30まで）





現在、月会費永久割引など、6大特典で入会できる最もお得なキャンペーン実施中。特典適用での入会をご希望の方は、まずは無料先行入会予約(11月30日まで)をお済ませの上、詳細案内をお待ちください。

＜無料先行入会予約はコチラ＞

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdyhJuqFxdAxF-j1ibYaA-Vc4ugMYwQWex5LowSysh8jpn9A/viewform?usp=header

店舗に関するご質問は公式LINEチャットより受付中ですので、お気軽にご連絡ください。

内覧会日時

・日時

2025年11月28日(金) 13:00～21:00

2025年11月29日(土) 13:00～21:00

2025年11月30日(日) 10:00～18:00

場所：インドアゴルフ練習場 GRUP24(グラップ24）大津店



■店舗情報

店舗名：インドアゴルフパーク グラップ24 大津店

HP：https://grup24.com/otsu/

公式LINE：https://lin.ee/ZzKoDKK

電話：079‐233‐3668

オープン：2025年12月予定

（詳細はHPおよび公式ＬＩＮＥで随時公開）

住所：兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目28-2