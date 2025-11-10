瀬戸内・上島町の島時間を日本橋で体験！「上島町フェア」11/17～11/30開催

一般社団法人離島百貨店

全国の離島連携に取り組む一般社団法人離島百貨店（事務局：東京都中央区／代表理事：青山富寿生／以下「離島百貨店」）は、2025年11月17日（月）～30日（日）の期間、愛媛県越智郡の上島町から厳選された特産品を集めた「上島町フェア」を開催いたします。

柑橘、備前焼、芋菓子、ジャムなど“島の暮らし”を感じる品々が並び、11月28日～30日は生産者による来店販売会も実施。都会にいながら瀬戸内の風を感じる2週間です。

■ 開催概要

岩城島のレモン

イベント名：上島町フェア in 離島百貨店

会 期：2025年11月17日（月）～11月30日（日）

会 場：離島百貨店（東京都中央区日本橋）

内 容：愛媛県上島町の特産品販売および観光PR

■ 参加事業者

株式会社しまの会社／あおき農園／宗兵衛窯／株式会社ブルーレモンファーム／株式会社いわぎ物産センター／シュガーファーム／おやつタイム／上島町観光協会

■ 販売商品（主なラインナップ）

レモン・ライム・柑橘ジュース、備前焼陶器、芋菓子、ジャム、レモン加工品、杜仲茶など

■ 生産者による販売会

生産者が直接来店！瀬戸内の島を楽しもう！

11月28日（金）～30日（日）の3日間は、上島町から生産者の皆さんが日本橋にやってきます！

普段は島でしか会えない“つくり手”たちと直接お話しできる貴重な機会。

レモン畑の香りや島での暮らしの話を聞きながら、お気に入りの逸品を見つけてみませんか？

開催スケジュール

・11月28日（金）13:00～18:00

・11月29日（日）11:30～18:00

・11月30日（日）11:30～16:00

青木農園 青木さん株式会社いわぎ物産センター大本さん

来店予定生産者

株式会社いわぎ物産センター

あおき農園

上島町観光協会

上島町について

愛媛県越智郡に位置する上島町は、穏やかな瀬戸内海に浮かぶ多島美の町。温暖な気候と豊かな自然の下、レモンやライムなどの柑橘栽培が盛んな島。

上島町観光HP(https://www.kamijima.info/)

■ 一般社団法人離島百貨店について

離島百貨店は、全国の離島同士および離島と離島ファンをつなぐプラットフォームを提供します。離島が連携することで会員企業や関係省庁を巻き込み、相互にメリットのある形で、事業提案や事業推進のサポートを行っています。また、全国の離島のアンテナショップの運営を通じて、離島の生産者を支援。「島に行きたくなる」商品や料理、体験を提供しながら、離島産品の販路開拓に取り組んでいます。

■法人概要

商 号 一般社団法人離島百貨店

代表者 代表理事 青山富寿生

所在地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 日本橋室町野村ビルB1F

設 立 2019年２月

ウェブサイト https://www.rito-hyakka.jp/

本件に関するお問い合わせ先

離島百貨店 担当：小池

TEL：03-6225-2095

E-mail：info@rito-hyakka.