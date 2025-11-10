interpark Global、G-DRAGONアンコールコンサート＆「SBS 歌謡大典」チケット販売開始





- 年末K-POP大型公演を続々公開、海外ファン向けのチケット・旅行パッケージを販売

- コンサートと韓国旅行を融合したプレミアムなKカルチャー体験を提案

ソウル（韓国）、2025年11月10日 /PRNewswire/ -- NOL Universeが運営する訪韓外国人向けチケット・旅行プラットフォーム「interpark Global（インターパークグローバル）」は、年末シーズンに合わせて、世界中のK-POPファンを韓国のコンサート会場へ招待する特別企画を発表した。G-DRAGONのアンコール公演と「SBS 歌謡大典 Winter」チケットを海外ファン限定で販売し、音楽と旅を融合させた新しいKカルチャー体験を提供する。



Official Visual for G-DRAGON’s “2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN SEOUL ENCORE”



まず、12月12日（金）から14日（日）までソウル・高尺スカイドームで開催される「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN SEOUL: ENCORE」の海外ファン向けチケットを販売する。interpark Globalでは通常チケットに加え、ホテル宿泊がセットになった「Play&Stay」パッケージを販売し、海外ファンがコンサートと旅行を同時に楽しめるプレミアムなK-POP体験を提供する。ファンクラブ先行予約は11月10日（月）21時、一般発売は11日（火）20時より開始される（韓国および日本時間）。

さらに、interpark Globalは、12月25日（木）に仁川・インスパイアアリーナで開催される「2025 SBS 歌謡大典 Winter」の主要パートナーとしてチケットを販売する。今年のテーマは「Golden Loop」。Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIMなど豪華な第1弾ラインナップが発表されている。interpark Globalは、本公演に先立って行われる特別ステージ「ブルーカーペット」セッションと、シャトルサービスおよび宿泊を組み合わせた「Play&Stay」パッケージを通じて、ファンに特別な現地体験を提供する。チケットは11月中旬（韓国時間）より販売開始予定。 interpark Global会員は、11月末までにシャトルパッケージを購入すると3万ウォンの先着割引クーポンを利用できる。

interpark Globalの関係者は次のようにコメントしている。

「この年末、世界中のファンがinterpark Globalを通じて韓国のK-POPコンサートをより身近に体験できることを楽しみにしています。今後も、音楽と旅を結びつける新しいサービスを拡充し、世界のファンが韓国文化の熱気を直接感じられるよう取り組んで参ります。」

interpark Globalは、海外ファンを対象にK-POPコンサートやフェスティバル、ミュージカルなど、さまざまな公演チケットと宿泊・移動を組み合わせた「Play&Stay」商品を提供するグローバルプラットフォームだ。単なるチケット販売にとどまらず、公演と旅行を融合させた統合的な体験を提案し、韓国の公演産業がグローバルに拡大していくためのハブとしての役割を強化している。

