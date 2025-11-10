¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡¢WRC¡Ö¥é¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÊÄËë¤òÈ¯É½
¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¤òÉñÂæ¤Ë¥·ー¥º¥óÂè13Àï¤ò³«ºÅ¡¢ÊÑ²½¤ËÉÙ¤àÊÞÁõÏ©¤Ç·ãÀï¤òÅ¸³«
¡¦¡ÖVentus Z215¡×¡ÖVentus Z210¡×¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¤È¹â¤¤¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀ¤ò¼Â¾Ú
¡¦ºÇ½ªÀï¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥é¥êー¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬Â³¤¯
ËÅÄ»Ô¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¢2025Ç¯11·î10Æü /PRNewswire/ -- ¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê²ñÄ¹¡§¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ü¥à¡Ë»±²¼¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¿¥¤¥ä¥áー¥«ー¡¢¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¥¢¥ó¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ó¡¢°Ê²¼¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥ìー¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥ä¤òÆÈÀê¶¡µë¤¹¤ë¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊFIA¡Ë¼çºÅ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥êー¥º¡Ö2025 FIAÀ¤³¦¥é¥êーÁª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¡×Âè13Àï¡Ö¥Õ¥©ー¥é¥à8¥é¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊFORUM8 Rally Japan¡Ë¡×¤¬¡¢11·î9Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤ª¤è¤Ó´ôÉì¸©¤Ë¤ÆÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥êー¤Ï¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¹âÆñÅÙ¤Î¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¡ÊÊÞÁõÏ©¡Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ì©½¸¤·¤¿¼ùÌÚ¤äÆü¾Èº¹¡¢¼¾ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤êÏ©ÌÌ¾õ¶·¤¬¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¸¤ä¶ÉÃÏÅª¤Ê¹ß±«¤Ë¤è¤ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò»î¤¹¤Ê¤É¡¢ÀºÌ©¤Ê¼ÖÎ¾¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤È°ÂÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥äÀÇ½¤¬¾¡Éé¤Î¸°¤ò°®¤ë²á¹ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤ÏËÜÂç²ñ¤Ë¡¢¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯ÀìÍÑ¥ìー¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥ä¡ÖVentus Z215¡×¤È¡ÖVentus Z210¡×¤ò¶¡µë¤·¤¿¡£¡ÖVentus Z215¡×¤Ï¥É¥é¥¤Ï©ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥¤ì¤¿¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ÈÁà½Ä°ÂÄêÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ÖVentus Z210¡×¤Ï¥¦¥§¥Ã¥ÈÏ©ÌÌ¤Ç¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¤ÈÇÓ¿åÀÇ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤ÆüËÜ¤Î»³³ÙÏ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥è¥¿¡¦¥¬¥ºー¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¡ÊTOYOTA GAZOO Racing¡Ë¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥¸¥¨Áª¼ê¤¬¡¢¤ï¤º¤«11.6ÉÃº¹¤Çº£µ¨6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï269¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹Áª¼ê¡Ê272¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤Îº¹¤ò3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½Ì¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥êー¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç²ñ¤ÏWRC»Ë¾å½é¤ÎÃæÅì³«ºÅ¥é¥¦¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÂè14Àï¤Ï¡¢11·î25Æü～29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥§¥Ã¥À¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRally Saudi Arabia¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃæÅì³«ºÅ¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢º½ÇùÆÃÍ¤Î¹â²¹´¥Áç´Ä¶¤ä´äÀÐ¤ò´Þ¤àÏ©ÌÌ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¹âÂ®¶è´Ö¤È¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êº®¤¸¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÂÑËàÌ×À¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¢ÎäµÑÀÇ½¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢FIA¸ø¼°Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥êー¥¿¥¤¥ä¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢WRCÁ´¥¯¥é¥¹¤Ø¥ìー¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥ä¤òÆÈÀê¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤Ø¤ÈÈ¿±Ç¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¿¥¤¥äµ»½Ñ¤Î³×¿·¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
