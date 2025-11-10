北海道から沖縄まで！全国のご当地鍋が静岡に大集結「全国ご当地鍋まつりSHIZUOKA 2025」11月22日～24日開催【11月10日まで限定】公式LINE追加で前売券400円！本日まで

静岡にいながら全国を旅する、秋の一大グルメイベント

寒さが深まるこの季節、温かい鍋料理が恋しくなる時期がやってきました。

北海道の石狩鍋、九州のもつ鍋、沖縄の沖縄そば…日本全国には地域ごとに受け継がれてきた個性豊かなご当地鍋が数多く存在します。

その選りすぐりの味が一堂に会する「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO」が、静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ広場」にて開催されます。

会場では、全国各地の本格的なご当地鍋はもちろん、静岡県内で活躍するお店の地元グルメ、親子で楽しめる体験コンテンツ、あったか焚き火エリアなど、多彩なコンテンツをご用意。

おいもフェスSHIZUOKAのチームが手掛ける本イベントは、食を通じて心も体も温まる特別な3日間をお届けします。

［山形］山形芋煮鍋［福岡］元祖博多もつ鍋［秋田］きりたんぽ鍋［青森］ホタテ鍋

【お得な前売券情報】11月10日（月）まで限定！公式LINE追加でさらにお得に

◎ 当日券：500円

会場入場口前にて販売（現金・PayPay対応）

◎ 前売券：450円

前日23:59までオンラインで購入可能 優先入場＆15分早く入場できる特典付き（10:45から入場可能）

◎ 公式LINE割引：400円 ← 11月10日（月） 23時59分まで

いもたろう公式LINEを友だち追加 「鍋のクーポン」と送信するとPassMarketでさらに割引となる

クーポンコードが届きます！

混雑が予想される開園時間をスムーズに入場したい方、

お得に楽しみたい方は、ぜひ前売券をご利用ください。

4つの魅力エリアで心も体も温まる体験を

１. 全国ご当地鍋エリア

北海道から沖縄まで、日本全国のご当地鍋が勢ぞろい。静岡にいながら全国の味覚を巡る旅が楽しめます。

２. しぞ～かEXPOエリア

静岡県内で活躍するお店や地元しぞ～か食材のフードが集まる特設エリア。地元の魅力を再発見できます。

３. 体験あそびエリア

縁日、遊び場、バンジートランポリン、スプーン作り体験など、親子で楽しめるコンテンツが充実。お子さま連れも安心してお楽しみいただけます。

４. 焼き芋体験エリア

秋を感じながら焼き芋でホクホクとあたたまる癒しのスペース。

その他にも...

絵本＆レジャーシートエリア 大道芸などの多彩なパフォーマンス 魅力的なMCによる盛り上げ

イベント概要

イベント名： 全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO

開催日程：

2025年11月22日（土）11:00～20:00 2025年11月23日（日）11:00～20:00 2025年11月24日（月・祝）11:00～19:00

会場： 静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ広場」 〒422-8005 静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1 JR東静岡駅から徒歩3分

入場無料対象：

乳児～小学生までのお子さま 障がい者手帳をお持ちの方＋同伴者2名まで

雨天決行（荒天・自然災害時は中止の場合あり）

