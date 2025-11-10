ICP DAS-BMP¡¢MOUÄù·ë¤Ë¤è¤ê°åÎÅÍÑTPUºàÎÁ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø
¿·ÃÝ¡¢2025Ç¯11·î10Æü /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP¤Ï¡¢Towards Buddha Co., Ltd.¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¡×Äù·ë¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°åÎÅÍÑTPU¡ÊÇ®²ÄÁºÀ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡ËºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÀ®²Ì¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê±þÍÑ»öÎã¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ICP DAS-BMP¤Ïº£¸å¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¨Æ¯¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢TPUºàÎÁ¤Î»Ô¾ì³«Âó¤È±þÍÑÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ICP DAS CO., LTD. / ICP DAS-BMP¡¢Intype Enterprise Co., Ltd.¡¢A-Max Technology Co., Ltd.¡¢MedServ Biotech Co., Ltd.¡¢LEON Biotech Co., Ltd.¡¢VOLER Biotech Consulting Co., Ltd.¡¢Chi Feng Co., Ltd.¡¢¤ª¤è¤ÓTowards Buddha Co., Ltd.¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»º¶È¥Ñー¥È¥Êー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¼Ò¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ï¡¢°åÎÅÍÑTPUºàÎÁ¤ÎÀ½Â¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑIoT¡ÊIIoT¡Ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÀºÌ©²¡½Ðµ¡¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¡¢½ü¼¾¡¦´¥ÁçÁõÃÖ¡¢¼Í½ÐÀ®·Á¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢µ»½Ñ¡¢¥«¥Æー¥Æ¥ëÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÀ®·Á¼õÂ÷¡¢°åÎÅµ¡´ïÀß·×¤ª¤è¤ÓË¡µ¬À©¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ICP DAS-BMP¤Ï¡¢ÂÎÆâ¿¢¹þ¤ß·¿¥«¥Æー¥Æ¥ë¡¢¥¬¥¤¥É¥ï¥¤¥äー¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ë¥¢ー¥³¥Í¥¯¥¿¡¢»õ²Ê¶ºÀµÉôÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°åÎÅÍÑÅÓ¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÉý¹¤¤°åÎÅÍÑTPUºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Arothane™¡¢Alithane™¡¢Durathane™¡ÊARP/ALP/ALC¥·¥êー¥º¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÂÎÀÜ¿¨·¿°åÎÅµ¡´ï¤ÎÍ×µá¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Arothane™ ARP-B20¤ª¤è¤ÓDurathane™ ALC-B40¤Ï¡¢ISO 10993-6¤Ë´ð¤Å¤¯13½µ´Ö¤Î¿¢¹þ¤ß»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ºÇÄ¹90Æü´Ö¤ÎÂÎÆâ¿¢¹þ¤ßÍÑÅÓ¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿Ê¬»¶À¤ÈÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤ì¤é¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¿¯½±Åª¥«¥Æー¥Æ¥ëÀ½Â¤¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
ICP DAS-BMP¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´À¤È¹âÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°åÎÅÍÑTPUºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê°åÎÅ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤°åÎÅµ¡´ï¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ICP DAS-BMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂæÏÑ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ICP DAS-BMP¤Ï¡¢ISO 13485Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿°åÎÅÍÑÇ®²ÄÁºÀ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡ÊTPU¡Ë¥áー¥«ー¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅÍÑTPU¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤ÎICP DAS¤Î30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»º¶È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¹©¾ì¤È´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ç¼´ü¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿×Â®¤Ê¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤È½ÀÆð¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¾¯ÎÌÂ¿ÉÊ¼ï¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÃíÊ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ICP DAS-BMP¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhttps://bmp.icpdas.com/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
