Àî´î¶âÊª¡¢¡Ú²È¶ñÅ¾ÅÝËÉ»ßÊä½õ¶â¶ñ¡Û¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±¤ËÈÎÇä³«»Ï
Àî´î¶âÊª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÌÌ Éð»Ö¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈï³²¤Î³ÈÂç¤ËÈ÷¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ú²È¶ñÅ¾ÅÝËÉ»ßÊä½õ¶â¶ñ¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡ªL¤¯¤ó¡×¡Û¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¡ÖWV¶â¶ñ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢½»Âð¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê9.5mm¸ü¤ÎÀÐ¹Ñ¥Üー¥ÉÊÉ¤Ç¤â²¼ÃÏÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ÐーÉÕ¤¤ÇÊÉ¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËËÉºÒÂÐºö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä³«»Ï¡Û
2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢¨¤´¹ØÆþ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é ¢ª https://www.kawaki-sowa.co.jp/contact/
´°À®¿Þ
¡ÚÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
²¼ÃÏÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½
¡¡ÆÈ¼«³«È¯¤ÎWV¶â¶ñ¤Ë¤è¤ê¡¢9.5mm¸ü¤ÎÀÐ¹Ñ¥Üー¥ÉÊÉ¤Ç¤â²¼ÃÏ¤òÃµ¤¹É¬Í×¤Ê¤¯»Ü¹©²ÄÇ½¡£¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë²È¶ñ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
WV¶â¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¡£²¼ÃÏ¤¬¤Ê¤¤ÊÉ¤Ç¤â²È¶ñ¤ò¸ÇÄê²ÄÇ½
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ß¤á¶â¶ñ¡§WV¶â¶ñ¤ÎÄÞ¤ÏºÙ¤¯¡¢È´¤À×¤â¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢ÊÉ¤Ø¤Î½ý¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È´¤À×¤â»ÔÈÎ¤Î¥Ñ¥Æ¤ÇÊä½¤²ÄÇ½¡£
È´¤À×Èæ³Ó¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥Ðー¤Ç¶â¶ñ¤¬¸«¤¨¤ºÊÉ¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢L¶â¶ñ¤Ë¤ÏÅÅÃå¹õÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ªÉô²°¤ä²È¶ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥Ðー¤òÉÕ¤±¤º¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ÐーÁõÃåÎã¡£ÊÉ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¼¼Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤
¡ÚÁÛÄêÍøÍÑ¥·ー¥ó¡Û
¡¦ÃÏ¿ÌÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î¥¿¥ó¥¹¤äËÜÃª¤ÎÅ¾ÅÝËÉ»ß
¡¦¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ä¹âÎð¼Ô¤Î¤¤¤ë½»Âð¤Ç¤Î°ÂÁ´ÂÐºö
¡¦ÄÂÂß½»Âð¤Ç¤âÊÉ¤òÂç¤¤¯½ý¤Ä¤±¤º¤Ë¹Ô¤¨¤ëËÉºÒ¥ê¥Õ¥©ー¥à
°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤ÎÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡£Âç·¿²È¶ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤·¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀÆ°²è¡Û
URL¡§¤³¤³¤Ï¥Ü¥¯¤ËÇ¤¤»¤Æ¡ª²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝËÉ»ß¤ò½õ¤±¤ë¥¹¥È¥Ã¥×£Ì¤¯¤ó¡¡#shorts(https://www.youtube.com/shorts/-D2FMLTyaeM)
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
Àî´î¶âÊª³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²È¶ñ¡¦·úÃÛ¶âÊª¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò·ó¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢ËÉºÒ¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ÖÁ´¹ñ¤Î²ÈÄí¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÀ¼ÒºÇ¿·¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷ : https://www.kawaki-sowa.co.jp/media/(https://www.kawaki-sowa.co.jp/media/newitem)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Àî´î¶âÊª³ô¼°²ñ¼Ò
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý ¢ª https://www.kawaki-sowa.co.jp/contact/(https://www.kawaki-sowa.co.jp/contact/)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡§Àî´î¶âÊª³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀîÌÌ Éð»Ö
½êºßÃÏ¡§¢©577-0815¡¡ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¶âÊªÄ®4ÈÖ12¹æ
URL¡§https://www.kawaki-sowa.co.jp/
ÀßÎ©¡§1952Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²È¶ñ¶âÊª¡¢·úÃÛ¶âÊª¡¢·ú¶ñÍÑ¶âÊª¡¢ÄÄÎóÍÑ¶âÊª¡¢Áõ¾þ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶âÊª¡¢¥¬¥é¥¹¶âÊª Åù
ÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿ー¡§¢©577-0815 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¶âÊªÄ®4ÈÖ14¹æ
¡ÚÀî´î¶âÊª¤Î¶¯¤ß¡Û
1.³«È¯ÎÏ
¹ñÆâ¶¨ÎÏ¹©¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½ÀÆðÂÐ±þ¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë»îºî¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÀ½ÉÊ²½¤¬²ÄÇ½¡£
2.ËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊÃÎ¼±¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOWA¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¶È³¦Âç¼ê¥áー¥«ー¤ò´Þ¤à100¼Ò°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è°·¤¤¡¢ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¡£
3.ºß¸ËÎÏ¤ÈÇ¼ÉÊ¥¹¥Ôー¥É
ÆÈ¼«¤Îºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÂ¨»þ²óÅú¡¦¿×Â®Ç¼ÉÊ¡£ÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿ー¤Ç¼ûµë¤Ë±þ¤¸¤¿ºß¸ËÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢·çÉÊ¤òËÉ»ß¡£
4.Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¼è°ú¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¼è°úÀè¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð²ÄÇ½¡£»Ü¹©¸½¾ì¤ÎµÞ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£
¡Ú´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦¿·¾¦ÉÊ°ìÍ÷ https://www.kawaki-sowa.co.jp/media/newitem/
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ https://kawaki-sowa.shop-pro.jp(https://kawaki-sowa.shop-pro.jp/)