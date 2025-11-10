GLG¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î´ë¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gerson Lehrman Group¡Ê°Ê²¼¡¢GLG¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÍ¦¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾ðÊóÀß·×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹Íý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÈÇ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ËÝÌõÃæ¿´¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ëー¥º¤ä´Ø¿´¤Ë½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤äÆ³ÆþÊýË¡¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»öÎã¤â³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤Ê²þÁ±ÆâÍÆ¡¦ÆÃÄ§
1. GLG¤ÎÄ´ºº¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ³Î²½
¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÊBtoBÄ´ºº¡Ë¡¢¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤äº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÌÀ³Î¤ËµºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²ÝÂê¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÄêÀ¡¦ÄêÎÌÄ´ºº¼êË¡¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Ç¤Î°ã¤¤¤äÆÃÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. Æ³Æþ¸¡Æ¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î½¼¼Â
¤´¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡ÖÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡×¤ä¡ÖFAQ¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ä´ºº¤Î¶ñÂÎÎã¤ä¤´»Ù±çÈÏ°Ï¡¢³èÍÑ¥·ー¥ó¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¼ÂºÝ¤Î¤´ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¤ª¤è¤ÓÁàºîÀ¤Î²þÁ±
¥µー¥Ó¥¹»ñÎÁ¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Ê¤É¤Î¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¤Ë¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥Úー¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ËÂ¨»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æ³Àþ¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4. Í¼±¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¸þ¤±¾ðÊó¤Î³È½¼
GLG¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯Í¼±¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤´¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¤è¤êËÉÙ¤Ê¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¼çÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ä²ÝÂê¡¦ÌÜÅªÊÌ¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò½ç¼¡³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éý¹¤¤Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥Èµ»ö¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÄó¶¡¤â¶¯²½¤·¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÃÎ¸«¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥»¥¯¥¿ー¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼¤ä¥µ¥¤¥È¤ÎÁàºîÀ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþËÜ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ËÜÍ¦¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î³«ºÅ¤äÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤Î³È½¼¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥íー¥«¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î´ðÈ×¤È¥íー¥«¥ë¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤ä°Õ»×·èÄê¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¡§https://glginsights.com/ja/contact-us/
Í¼±¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡§https://glginsights.com/ja/network-members/
³ô¼°²ñ¼ÒGerson Lehrman Group
GLG¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç230¥«¹ñ¤«¤é¡¢Ìó120Ëü¿Í¤ÎÍ¼±¼Ô¡¦ÀìÌç²È¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢´ë¶È¤¬Æü¡¹Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Ë¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯³Î¤«¤ÊÃÎ¸«¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT¡¢À½Â¤¡¦¼«Æ°¼Ö¡¢°åÎÅ¡¦À½Ìô¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂç¼ê»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¡¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÊBtoBÄ´ºº¡Ë¡¢¼õÂ÷Ä´ºº¡¢³¤³°Ä´ºº¤Ê¤É¡¢Í¼±¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://glginsights.com/ja/