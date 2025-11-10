🇯🇵¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ØÄ©¤à¡ª¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2025¡×¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥ª¥É¥ë¥Ø¥æ¥»¥¯¥¤¥¨¥¹¥¯¤Ç³«ºÅ·èÄê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Áá°ð¾¼ÈÏ¡Ë¤Ï¡¢
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥ª¥É¥ë¥Ø¥æ¥»¥¯¥¤¥¨¥¹¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë
¡ÖWORLD TEQBALL CHAMPIONSHIPS 2025¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2025¡Ë¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¶¯¹ë¹ñ¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¬À¤³¦²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Î¥Óー¥Á¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹À¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ú¥¢¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÃË½÷º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢À¤³¦²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¾Î¡§¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥ª¥É¥ë¥Ø¥æ¥»¥¯¥¤¥¨¥¹¥¯¡ÊOdorheiu Secuiesc¡Ë
¼çºÅ¡§¹ñºÝ¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFITEQ¡Ë
²ñ¾ì¡§
¡¡¡¦Rakoczi Center¡ÊStrada Budvar, Odorheiu Secuiesc 535600, Romania¡Ë
¡¡¡¦Sala Sporturilor Odorheiu Secuiesc¡ÊStrada Banyai Janos 1-3, Odorheiu Secuiesc 535600, Romania¡Ë
¢£ ¶¥µ»¥«¥Æ¥´¥ê
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡ÊMen¡Çs Singles¡Ë
ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡ÊMen¡Çs Doubles¡Ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡ÊWomen¡Çs Singles¡Ë
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡ÊWomen¡Çs Doubles¡Ë
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡ÊMixed Doubles¡Ë
¢£ ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê°ìÍ÷
ÎëÌÚÅ¯¼£¡ÊSuzuki Tetsuharu¡ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹
Áá°ð¾¼ÈÏ¡ÊWase Akinori¡ËÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¦ÃË½÷º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹
¿·°æÀ¿Ìï¡ÊArai Seiya¡ËÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹
ºäËÜÍ£Æá¡ÊSakamoto Yuina¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦ÃË½÷º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹
Ç¼ÉÙæÆÂç¡ÊNodomi Takahiro¡Ë¥ê¥¶ー¥Ðー
¢£ À¤³¦²¦¼Ô¡õ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÆüËÜÂåÉ½¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ØÄ©¤à
ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÁá°ð¾¼ÈÏ¡¦¿·°æÀ¿Ìï¥Ú¥¢¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿
¡Ö¥Óー¥Á¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊÃæ¹ñ¡¦³¤Æî¾Ê¥ï¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤Ç
À¤³¦²¦¼Ô¡ÊÍ¥¾¡¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¤È¤·¤Æ¤âÎò»ËÅª²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áá°ð¾¼ÈÏ¡¦ºäËÜÍ£Æá¥Ú¥¢¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¡¦Ãæ¹ñËÌµþÂç²ñ¡×¤Ç
º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÉôÌç3°Ì¡ÊÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£
µ»½Ñ¡¦ÀïÎ¬¡¦¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÂÀÓ¤òÁÃ¤Ë¡¢Á´¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜÂåÉ½¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡ÖSAMURAI EDITION¡×
º£Âç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»ø¡ÊSAMURAI¡Ë¡×¡£
ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÉð»ÎÆ»Àº¿À¤òÉ½¸½¤·¡¢¡ÈÀÅ¤ÈÆ°¡É¤Î¶¦Â¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õ¡ß¶â¡ÊKuro & Gold¡Ë¥â¥Ç¥ë¡§
¡¡ÎÏ¶¯¤µ¤È°Ò¸·¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¹õ¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¾¡Íø¤È¸Ø¤ê¤ò¼¨¤¹¡Ö¶â¡×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÇÛÃÖ¡£
¡¡Àï¾ì¤ËÎ©¤Ä»ø¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
Çò¡ß³¥¡ÊWhite & Gray¡Ë¥â¥Ç¥ë¡§
¡¡À¶Î÷¤µ¤ÈÎäÀÅ¤ÊÃÎÎ¬¤òÉ½¤¹¡ÖÇò¡×¤È¡Ö³¥¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤òÉ½¸½¡£
¡¡»î¹çÃæ¤ÎÀº¿ÀÅý°ì¤äÀïÎ¬À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÁ´ÂÎ¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢»ø¤Î¡Öµï¹ç»Â¤ê¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¡£
ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿°ì½Ö¤ÎÆ°¤¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎ¬Åª¤«¤ÄÀºÌ©¤Ê¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È»ø¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹½¤¨¡¢½Ö»þ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡£
¤½¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö ¥³¥á¥ó¥È
Áá°ð¾¼ÈÏ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡¦ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¿º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÆüËÜÂåÉ½¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Öº£Ç¯¤Î¥Óー¥ÁÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤·¤Æº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤âÀ¤³¦3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¤¬À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ï¡ÈËÜÀï¡É¤Ç¤¢¤ë¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡£
ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¡ÊTeqball¡Ë¤È¤Ï
¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÈÂîµå¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£
ÏÑ¶Ê¤·¤¿ÀìÍÑ¥Æー¥Ö¥ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Æー¥Ö¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê°Ê³°¤ÎÂÎ¤ÎÉô°Ì¤Ç¥Üー¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¶¥µ»¤Ç¡¢
¥¹¥Ôー¥É¡¢ÀïÎ¬À¡¢Àµ³Î¤Ê¥Üー¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß130¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¸ø¼°¶¥µ»¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤âÇ¯¡¹³ÈÂç¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Àµ¼°¼ïÌÜ²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=WC9218ZRooM ]
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJTF¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://teqball.jp/
¥áー¥ë¡§info@teqball.jp
