【2025年10月グランドオープン】静岡県のドッグファーストヴィラ「Tous les doudou-トゥレ ドゥドゥ-」オープンを記念したお得な”オープンセールプラン”を期間限定で提供開始

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営するリゾートグランピングドットコムでは静岡県伊東市に位置する

1日1組限定のドッグファーストヴィラ「Tous les doudou-トゥレ ドゥドゥ-」の予約受付を開始したことをお知らせします。

施設URL：https://www.shizuoka-dogresort.com/

CONCEPT

― 自然と星空に包まれる、愛犬と泊まれる一棟貸切リトリート ―

静岡県伊東市八幡野――

豊かな緑と澄んだ空気に包まれたこの地に、

1日1組限定・完全貸切のプライベートヴィラが誕生しました。

眼下に広がる自然、夜にはきらめく星空。

ここでは、時間に追われる日常を手放し、静けさとぬくもりに満たされる滞在を叶えます。

◆都心から90分、最大8名で楽しめるプライベート一棟貸し切りヴィラ

◆贅沢な広々プライベート空間で心身を癒すラグジュアリーな体験

◆愛犬と過ごす極上の休日。豊富なペットアメニティをご用意

◆都心から90分、最大8名で楽しめるプライベート一棟貸し切りヴィラ

都心からわずか90分の好アクセス！

静岡県伊東市に佇む、プライベート一棟貸切ヴィラ「Tous les doudou」。最大8名様までご滞在いただける広々とした空間は、ご家族、ご友人はもちろん、複数の愛犬と一緒でも周囲を気にせずお過ごしいただけます。週末の気軽なリトリートに、上質な寛ぎと贅沢なひとときをご堪能ください。

◆贅沢な広々プライベート空間で心身を癒すラグジュアリーな体験

別荘地の静寂なロケーションに佇む施設は、非日常へと誘う洗練されたプライベート空間。

内装は、上質なリネンとクラシカルなデザインを用いてラグジュアリーに仕立てられており、

一歩足を踏み入れた瞬間から特別な時間を感じていただけます。

自然光がたっぷりと降り注ぐ広々としたリビングは、愛犬と一緒にとことん心地よく寛げる癒しの空間。また、余裕をもって配置された広々としたベッドルームは、日頃の疲れを忘れ、深くリセットするために最適です。

人も愛犬も心から満たされるこの贅沢な空間で、極上のリフレッシュ体験をお過ごしください。

◆愛犬と過ごす極上の休日。豊富なペットアメニティをご用意

愛犬との距離をゼロにする、心温まる滞在を提案します。メインの広々としたベッドでは、愛犬と添い寝が可能。夢の中でも愛する家族のぬくもりを感じながら、極上の癒しに満たされる夜をお過ごしください。さらに、1・2階の両フロアに豊富なペット用アメニティを完備。専用ケージ、便利な足洗い場、ペットトイレなど、細部にまでこだわった設備は、愛犬がまるで我が家にいるようにリラックスできる環境を提供します。

オープン記念の期間限定SALEプラン

オープンを記念し、期間限定の今だけのお得なプランをご用意しました。

この期間にぜひ「Tous les doudou-トゥレ ドゥドゥ-」での滞在をお楽しみください

■【期間限定】愛犬とのラグジュアリーステイが30％OFF！■

2026年2月28日までのご宿泊を対象に、通常の宿泊料金から【30％OFF】となる大変お得な

特別価格です。

広々とした一棟貸切ヴィラで過ごす贅沢な時間、そして愛犬と添い寝ができる特別な体験を、この機会にぜひお試しください。冬の伊東の静寂な別荘地で、心ゆくまでリラックスできる旅を実現します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/602_1_99d95c7a2d0a193c927554cd8e56a010.jpg?v=202511101028 ]30％OFFプランはこちら :https://reserve.489ban.net/client/tous-les-doudou/0/plan/id/234435/stay■【2泊目50％OFF】連泊がお得！冬の贅沢を叶える「WINTER PLAN」■

お得な連泊割り 2泊目 50％OFFをご用意。連泊することで、チェックイン・アウトの時間を気にせず、広々としたラグジュアリーな空間で愛犬と心ゆくまでお寛ぎいただけます。

2泊目が【50％OFF】となるこのチャンスに、思い出に残る冬の旅をぜひご計画ください。

施設概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/602_2_b60caaa141c91cae9284bb4117746f21.jpg?v=202511101028 ]連泊割りプランはこちら :https://reserve.489ban.net/client/tous-les-doudou/0/plan/id/234444/stay

Tous les doudou-トゥレ ドゥドゥ-

Ｈ Ｐ：https://www.shizuoka-dogresort.com/

住 所：〒413-0232 静岡県伊東市八幡野1249-4



宿泊棟数：1棟

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/602_3_8993bae884a7c55d363cbf3226862e99.jpg?v=202511101028 ]アクセス

お車でお越しの方

【東京方面から】

東名高速道路～小田原厚木道路～

西湘バイパス～石橋ICから伊東方面へ

約1時間10分～30分

電車でお越しの方

伊豆急行 伊豆高原駅にて下車、車で約6分

◆Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。

これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。

全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

https://www.resort-glamping.com