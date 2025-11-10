【ITキャリア推進協会（JAIC）】第3回 サンフランシスコ・シリコンバレー企業視察＆Meetup実施報告 PART２

一般社団法人ITキャリア推進協会

最先端IT人材（AI・サイバーセキュリティ・AR ,VR, XR・IoT・ブロックチェーン・DX全般他）の育成に特化した協会、一般社団法人ITキャリア推進協会（東京都千代田区、加盟数204（ベンチャー企業多数）、理事長：大和田博道、以下「JAIC」）は、2025年10月27日からサンフランシスコ・シリコンバレーにて第3回企業視察＆Meetupを実施しました。全世界から10,000人以上のスタートアップが集うイベント『TechCrunch Disrupt 2025』への参加、 ゴールデンブリッジから話題の自動運転タクシー『Waymo』でサンフランシスコ市街を散策、セールスフォース本社の視察、Google本社では社員様同行による視察＆Googleご飯を体験。そしてSIT（Startup Islando Taiwan）での台湾現地ベンチャーやVCとの懇親会、 Open AI 新本社、Apple Park Visitor Centerなどを訪問。Metaでは最新のMeta Ray-Ban Display Glassesを体験。Meetupでは日本から参加した20代30代のベンチャー企業社長を中心とした9社によるピッチを実施。ピッチ後、MEETUP参加者とのコミュニケーションにより具体的なビジネス連携に発展しました。この企画の実施目的・結果について下記ご報告いたします。

PART2はここからとなります。

(4) Google本社にてGoogleご飯を体験する

Google本社社員 鈴木様のアテンドでGoogle本社の視察実施。Google本社でのランチ（Googleご飯）をいただきながら、鈴木様とのミーティングを実施いたしました。又、社員しか購入できない売店でそれぞれがお土産を購入しました。

Google本社Google本社Google本社Google本社Google本社Google本社Google本社Google本社

(5) 最新技術（Meta Ray-Ban Display Glasses他） に触れる

Meta StoreMeta StoreMeta StoreMeta StoreMeta StoreMeta Store

(6) サンフランシスコ・シリコンバレーの伝説の場所を訪問する。

Fisherman's WharfGolden Gate BrgSalesforce TowerSalesforce ToweWaymorSalesforce TowerUberHP GarageApple GarageJIC（Japan Innovation Campus）JIC（Japan Innovation Campus）JIC（Japan Innovation Campus）JIC（Japan Innovation Campus）Apple Park Visitor CenterApple Park Visitor CenterApple Park Visitor Center

◆この続きははPART3にてご報告申し上げます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000082399.html