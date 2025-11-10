Pigeon、CIIE 2025で「The Nest」をテーマに子育てイノベーションを展示

上海、2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 第8回中国国際輸入博覧会（CIIE）が国家会展中心で開催される中、ピジョンは「The Nest」をテーマに、最新の授乳・ベビーケア科学の進展を発表しました。





中国での23年間: Pigeon、地域発のイノベーションから世界的リーダーシップへ展開

CIIE の消費財展示エリア（ホール6.1）では、Pigeonのベビーミルクボトルが注目のハイライトとなっています。

高品質で精密設計されたベビー・マタニティケア製品の信頼されるグローバルリーダーとして、Pigeonは今年、中国での23周年を迎えます。Pigeon中国の代表、Zhou Jianfeng氏は次のように述べています。「私たちの中国での歩みは、日本から製品を直接紹介することから始まりました。時間の経過とともに、Pigeonは中国での取り組みをさらに深め、3つの製造拠点と1つの研究開発センターを建設し、先進技術や品質管理システムを導入することで、地域の家庭に信頼されるソリューションを提供してきました。現在では、これらの現地で開発されたイノベーション、生産能力、そして洞察が、当社のグローバルビジネスの形成にも貢献しています。」

今年、Pigeonの中国スキンケア研究センターは、ノーベル賞を受賞した研究から生まれたiPS細胞技術を用いて設計された、乳児用のiPSc由来乳児表皮皮膚モデルを発表しました。このモデルは、乳児のデリケートな肌に対する製品の有効性を科学的に検証するという、長年のベビースキンケアの課題に取り組むものです。現在、このモデルは社内でピジョン独自の処方開発やテストに活用されており、ブランドの2025年注目製品であるヴェルニックス ベビースキンケアシリーズも含まれています。

ピジョンの哺乳瓶進化の70年：親子の絆を讃えて

Pigeonのブースでは、来場者が70年間にわたる授乳分野でのイノベーションの歴史を体験しました。1949年、Pigeonは初の哺乳瓶を発表し、スクリュー式の広口デザインを採用することで、当時主流だった直挿入型と差別化し、授乳のしやすさと快適さの新たな基準を打ち立てました。現在、Pigeonの第3世代ソフトタッチ広口哺乳瓶は、授乳体験を忠実に再現するよう設計され、世界中の何百万もの新生児家庭をサポートしています。また、Pigeonは現代の親が重視するデザインやライフスタイルにも配慮しており、技術的な優位性と新鮮で表現力豊かな美的要素を融合させています。

中国において、Pigeonは特別なニーズを持つ乳児の支援にも注力しています。これまでに、36,000人以上の口唇口蓋裂で生まれた子どもたちがピジョンの支援プログラムの恩恵を受け、9,000人以上の早産児がNICUでの母乳バンクを通じて必要な栄養を受け取っています。これまでに、36,000人以上の口唇口蓋裂で生まれた子どもたちがPigeonの支援プログラムの恩恵を受け、9,000人以上の早産児がNICUでの母乳バンクを通じて必要な栄養を受け取っています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com