ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 『ひろしの家族愛スタンプラリー』 2026年2月14日（土）～3月15日（日）で復刻開催！
ニジゲンノモリの人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、広大なアトラクションエリアを家族みんなで歩きながら楽しめる大好評イベント『ひろしの家族愛スタンプラリー』を、2026年2月14日（土）～3月15日（日）の期間限定で復活開催いたします。
本イベントでは、アトラクションエリア内5カ所に隠された野原ひろしの名言スタンプを探し出し、専用のシートに名言を集めていくウォークラリーイベントです。全てのスタンプを集めた方には、ニジゲンノモリ限定の「ひろしの名言ブロマイド」をプレゼント！
ブロマイドは日本語だけでなく、中国語（簡体字・繁体字）・韓国語バージョンもご用意！アジア圏の「クレヨンしんちゃん」ファンの皆様にも満足いただける特典になっています。
そして今回、期間中にスタンプラリーをコンプリートした方限定でニジゲンノモリオリジナルグッズやチケット割引券などの特典があたる“特別ガラガラ抽選会”にご参加いただけます！
大人の心を揺さぶる名言の数々を読みながら、家族の絆を強くするスタンプラリーにみんなで挑戦しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333885&id=bodyimage1】
■“特別ガラガラ抽選会”イベント概要
開催時期：
2026年2月14日（土）～3月15日（日）
場所：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 「アッパレ！戦国大冒険！」（アスレチック）エリア
内容：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内に設置されたスタンプ台を探しながら、専用のスタンプカードに野原ひろしの名言を押して回るスタンプラリー。全ての名言を押したスタンプカードをアスレチックのスタッフに見せると、ニジゲンノモリ限定「野原ひろしの名言ブロマイド」をもらえるだけでなく“特別ガラガラ抽選会”への参加資格を獲得できる。
対象：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」各チケット購入者でスタンプラリーをコンプリートした方
料金：
無料 ※別途、アトラクションチケットは必要となります
営業時間：
10:00～19:00（最終受付18:00）
※季節により営業時間が異なります。必ずニジゲンノモリ公式HPをご確認ください。
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
本イベントでは、アトラクションエリア内5カ所に隠された野原ひろしの名言スタンプを探し出し、専用のシートに名言を集めていくウォークラリーイベントです。全てのスタンプを集めた方には、ニジゲンノモリ限定の「ひろしの名言ブロマイド」をプレゼント！
ブロマイドは日本語だけでなく、中国語（簡体字・繁体字）・韓国語バージョンもご用意！アジア圏の「クレヨンしんちゃん」ファンの皆様にも満足いただける特典になっています。
そして今回、期間中にスタンプラリーをコンプリートした方限定でニジゲンノモリオリジナルグッズやチケット割引券などの特典があたる“特別ガラガラ抽選会”にご参加いただけます！
大人の心を揺さぶる名言の数々を読みながら、家族の絆を強くするスタンプラリーにみんなで挑戦しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333885&id=bodyimage1】
■“特別ガラガラ抽選会”イベント概要
開催時期：
2026年2月14日（土）～3月15日（日）
場所：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 「アッパレ！戦国大冒険！」（アスレチック）エリア
内容：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内に設置されたスタンプ台を探しながら、専用のスタンプカードに野原ひろしの名言を押して回るスタンプラリー。全ての名言を押したスタンプカードをアスレチックのスタッフに見せると、ニジゲンノモリ限定「野原ひろしの名言ブロマイド」をもらえるだけでなく“特別ガラガラ抽選会”への参加資格を獲得できる。
対象：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」各チケット購入者でスタンプラリーをコンプリートした方
料金：
無料 ※別途、アトラクションチケットは必要となります
営業時間：
10:00～19:00（最終受付18:00）
※季節により営業時間が異なります。必ずニジゲンノモリ公式HPをご確認ください。
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ