民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が寺子屋あけぼの（歴史・やる気オンライン塾）主催のASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター見学会の事前説明会をオンライン開催！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIは、2025年11月1-2日に寺子屋あけぼの（歴史・やる気オンライン塾）（塾長：田村匡俊先生）主催で開催予定のASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター：千葉県印西市某所）見学会の事前説明会を、2025年10月15日にオンライン（ZOOM）にて開催しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333881&id=bodyimage1】
【これまでの経緯】
ASTRAX代表のTAICHIが2025年1月～6月にかけて特別講演者としてクルーズ船「バイキング・エデン」に乗船していた際に、同じく特別講演者として乗船していた寺子屋あけぼの（歴史・やる気オンライン塾）塾長の田村先生と出会いました。
そこで、寺子屋あけぼのでのオンライン講演の依頼を受け、寺子屋あけぼの授業の一環として、４回にわたり、オンラインで宇宙講演を実施しました。
講演はすべてZOOMで実施され、田村先生の呼びかけに毎回30人程度の参加者が集まりました。
それらの講演の様子は以下のプレスリリースのリンクからご覧いただけます。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が寺子屋あけぼの（歴史・やる気オンライン塾）塾長田村匡俊先生のオンライン講座で１回目の講演！
https://www.dreamnews.jp/press/0000319532/
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が寺子屋あけぼの（歴史・やる気オンライン塾）塾長田村匡俊先生のオンライン講座で2回目の講演！
https://www.dreamnews.jp/press/0000319831/
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が寺子屋あけぼの（歴史・やる気オンライン塾）塾長田村匡俊先生のオンライン講座で3回目の講演を行いました！
https://www.dreamnews.jp/press/0000321355/
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）が寺子屋あけぼの（歴史・やる気オンライン塾）塾長田村匡俊先生のオンライン講座で4回目の講演！
https://www.dreamnews.jp/press/0000322461/
その後、寺子屋あけぼの主催で、2025年11月1日～2日の1泊2日で、千葉県印西市某所にあるASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）の見学会を開催することになりました。
そして今回、見学前の事前学習を兼ねて、2025年10月15日に見学会の事前説明会をオンラインで開催しました。
説明会当日はASTRAX代表TAICHIが1時間半程度かけて、ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）の概要、各種民間宇宙船と宇宙船教育訓練シミュレーターの説明、シミュレーターの目的や意義、見学会ツアーの概要（宿泊方法、源泉温泉、お食事会など）について解説しました。
【ASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センター（ASTRAX宇宙センター）について】
千葉県印西市某所にあるASTRAX民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センターは、民間宇宙開拓教育や民間宇宙船運用支援訓練、宇宙生活体験訓練、民間宇宙船開発（宇宙船内部）、宇宙飛行訓練やリハーサル、実際の民間宇宙船運用や宇宙ミッションサポートなどに利用するための施設です。センター内には３種類の民間宇宙船教育訓練シミュレーター・無重力飛行機教育訓練シミュレーター・宇宙船運用支援管制センターが常時設置されています。また月面基地模擬施設なども利用可能です。
