Smart City Expo¡¢ÅÔ»Ô¤¬À¤³¦ÊÑ³×¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³«ºÅ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê, 2025Ç¯11·î8Æü /PRNewswire/ -- ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸«ËÜ»Ô¶¨²ñ¡ÊFira de Barcelona¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ÅÔ»Ô¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þー¥ÈÅÔ»Ô¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¹ñºÝ¥µ¥ß¥Ã¥ÈSmart City Expo World Congress¡ÊSCEWC¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÈÇ¤ò²áµîºÇ¹âµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤ÆÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£143¤«¹ñ¤«¤é27,000¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÔ»ÔÊÑ³×¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Attendees walk through the halls of Smart City Expo 2025
¡ÖThe Time for Cities¡ÊÅÔ»Ô¤Î»þÂå¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿SCEWC 2025¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÅÔ»Ô³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬»ý¤ÄÊÑ³×¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AI³èÍÑ·¿¥·¥Æ¥£¡ÊAI-enabled Cities¡Ë¥¨¥ê¥¢¤Î½éÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÊÑ³×¤Î¿¨ÇÞ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Smart City Expo World Congress¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëUgo Valenti»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡§¡ÖÅÔ»Ô¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¤é¤ÎÌò³ä¤ÈÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÂê¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤¬¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¤ÏÌÜÅª¤ÈÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼çÆ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
SCEWC¤Ï¡¢EIT Urban Mobility¤È¶¦Æ±³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Tomorrow.Mobility World Congress¤Ë²Ã¤¨¡¢Tomorrow.Building¤ª¤è¤ÓTomorrow.Blue Economy¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Axis Communications¡¢Bentley¡¢Dahua Technology¡¢Dassault Systèmes¡¢Dell¡¢Deloitte¡¢Google¡¢iot squared¡¢Microsoft¡¢Nvidia¡¢SPIE¡¢Urbaser¡¢Veolia¤Ê¤É¡¢1,190¼Ò¤Î½ÐÅ¸´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Nikki Greenberg»á¡¢Kate O'Neill»á¡¢Carlo Ratti»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë600Ì¾°Ê¾å¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÀìÌç²È¤¬»²²Ã¤·¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«²ò¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SCEWC 2025¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ë²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Innovation Playground¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÌó350¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
World Smart City¾Þ
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥íー¥Þ»Ô¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÊÑ³×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËèÇ¯É½¾´¤¹¤ëWorld Smart City¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖSmart City of 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µUN-Habitat»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎMaimunah Mohd Sharif»á¤â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÅÔ»Ô¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ìÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Smart City Expo World Congress¤Ï¡¢2026Ç¯11·î3Æü～5Æü¤ËÂè15²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥£¥é¡¦¥Ç¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥°¥é¥ó¥Ó¥¢²ñ¾ì¡Ë¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
