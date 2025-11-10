SQiL Career Agent（by セレブリックス）が「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に参画

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の人材採用を支援できる優れたコンサルティング会社とサービスを紹介する「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に、SQiL Career Agent（by セレブリックス）（東京都江東区、北川和毅代表取締役社長）が参画したことをお知らせいたします。

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」とは

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」では、日本人材ニュースが企業人事とコンサルティング会社への取材で蓄積した知識を活かし、「人材紹介」「ヘッドハンティング（リテインドサーチ）」「新卒採用」「アルバイト」「RPO」「HRテック」などの人材採用を支援するサービスを提供している会社を対象に、１.健全なコンサルティング方針、２.高いコンサルティング能力、３.コンプライアンスの順守という基準で、人事関係者から推薦を受けて選定し、インタビューによって、サービスの強み、仕組み、方針などを紹介しています。

SQiL Career Agent（by セレブリックス）

営業支援の豊富なナレッジを活かし、活躍できる営業パーソンをスキルを見極めて紹介します

【編集部の評価】

「SQiL Career Agent」は、BtoB営業支援で豊富な実績を持つセレブリックスの人材紹介サービスで、特にSaaS系やIT系、人材系などの無形商材かつ人材の流動性が高い業界の20代から30代前半の営業職紹介を得意としている。事業領域や営業手法で成果を上げるために必要なスキルを科学的に分析し、求職者を的確にスクリーニングした上で企業に紹介するコンサルティング方針が採用のミスマッチを防いでいる。

https://jinzainews.net/jinzaiguide/sqil-career/

【採用担当者の方へ】人材コンサルティング会社を推薦ください

優良と思われる「人材紹介」「ヘッドハンティング（リテインドサーチ）」「新卒採用」「アルバイト」「RPO」「HRテック」などの人材採用を支援するサービスを提供している会社がございましたら、下記リンク先より推薦ください。

https://jinzainews.net/jinzaiguide/recommend/(https://jinzainews.net/jinzaiguide/recommend/)

「人材コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinjiguide/