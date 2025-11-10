AION UT¤¬¥Þ¥«¥ª¤ÇÀµ¼°¥íー¥ó¥Á¡¢GAC¤¬¡Ö¥Þ¥«¥ª¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊMacao ACTION¡Ë¡×¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢À¸ÂÖ·Ï¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ò²ÃÂ®
¥Þ¥«¥ª¡¢2025Ç¯11·î8Æü /PRNewswire/ -- 11·î7Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âè15²óÃæ¹ñ¡Ê¥Þ¥«¥ª¡Ë¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÇîÍ÷²ñ¡ÊChina (Macau) International Automobile Expo¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥«¥ª¡¦¥ªー¥È¥·¥çー¡ÊMacao Auto Show¡Ë¡×¡Ë¤¬¥Þ¥«¥ª¡¦¥³¥¿¥¤ÃÏ¶è¤Î¥¶¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¥ó¡¦¥Þ¥«¥ª¡¦¥³¥¿¥¤¡¦¥¨¥¥¹¥Ý¡ÊThe Venetian Macau Cotai Expo¡Ë¤ÇÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªÂçÏÑ¶è¤ÎÃÏ¸µ¼«Æ°¼Ö´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢GAC¤ÏGAC¡¢AION¡¢HYPTEC¤Î3À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤«¤é6¤Ä¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ö¥â¥Ç¥ë¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÃÎÇ½²½Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëGAC¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼¨¤·¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼çÆ³¤ÎGAC¡¢¥Õ¥ë¥Á¥§ー¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£GAC¤Ï¸½ÃÏ²½¹ÔÆ°·×²è¡Ö¥Þ¥«¥ª¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊMacao ACTION¡Ë¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÇîÍ÷²ñµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥«ー¡ÖAION UT¡×¤Î¥Þ¥«¥ª¤Ç¤ÎÀµ¼°È¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖONE GAC 2.0¡×¹ñºÝÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢GAC¤Ïº£²ó¤Î¥Þ¥«¥ª¼«Æ°¼ÖÇîÍ÷²ñ¡ÊMacau Auto Expo¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ²½¹ÔÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë·è°Õ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥«¥ª¤Ç¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥«¥ª¤ËÍ»¹ç¤·¡¢¥Þ¥«¥ª¤ËÊô»Å¤·¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÊIn Macao, For Macao, Integrated into Macao, Serving Macao, and Contributing to Macao¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò·ø»ý¤·¡¢¡Ö¥Þ¥«¥ª¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊMacao ACTION¡Ë¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¥Þ¥«¥ª»Ô¾ì¤ò¿¼¤¯³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°ÜÆ°¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÊñ³çÅª¤ÊÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢GAC¤ÏÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤È¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¶¨ÎÏ¤ò·ø»ý¤·¡¢Á´»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸ÂÖ·Ï¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥«¥ª¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î¥°¥êー¥ó°ÜÆ°¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤òÃíÆþ¤·¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÃÎÀ¤Î¥¹ー¥Ñー¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿AION UT¤¬¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥«ー¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎÇ½²½µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê°ÂÁ´ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Þ¥«¥ª¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂî±Û¤·¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢AION UT¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÂç·¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¹âµé¥»¥À¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²÷Å¬¤Ê¾è¼Ö¶õ´Ö¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²»À¼ÂÐÏÃ¤äL2¥ì¥Ù¥ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµ»½ÑÁõÈ÷¤¬´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥«¥ª¤ÎÀìÌç¼«Æ°¼Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢AION UT¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¶õ´ÖÀÇ½¡¢ÃÎÇ½²½¤ÎÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤ÈÃÏ¸µ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê½ãÅÅµ¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«ー¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê»Ô¾ìÈ¿±þ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com