【AIエージェント博】第3弾スピーカー3名を発表！金融の「ビジネス変革」と食品の「次世代分析」。トップ企業が語るAI活用！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
本日カンファレンス第3弾のスピーカー3名を公開しました。業界を牽引するトップランナーたちが語るAIエージェントの未来に、ぜひご参加ください。
■〈みずほ〉のビジネスを変革するAIエージェント活用
日時：2025年12月11日（木）15:00～15:40
〈みずほ〉がAIエージェントを活用して、どのようにビジネス変革を進めているのか、具体的な活用事例を交えて紹介します。
藤井 達人 氏
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 デジタル戦略部 部長兼デジタル・AI推進室長
1998年よりIBMにてメガバンクの基幹系開発、金融機関向けコンサル業務に従事。Microsoftを経てMUFGのイノベーション事業に参画しDXプロジェクトをリード。
auフィナンシャルホールディングスにて執行役員チーフデジタルオフィサー兼IT統括部長、Microsoftで業務執行役員 金融イノベーション本部長を務めた後、現職。
一般社団法人FINOVATORS設立。2021年より日本ブロックチェーン協会理事就任。同志社大卒、東大EMP第17期修了。
■AI活用から挑むデータ統合と次世代分析
日時：2025年12月11日（木）17:00～17:40
日清食品グループで推進しているData×AIの活用事例と、AI活用の土台となる”データ統合”の取り組みを紹介いたします。
小郷 和希 氏
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 室長
新卒で国内SIerに入社。通信事業者向けのインフラ構築プロジェクトに従事。
その後、自動車メーカーでSCM領域のシステム開発等を担当。
2021年、日清食品ホールディングスに入社後、現在はデータサイエンス室に所属。日清食品グループのデータ戦略の立案および推進をリードしている。
緒方 純子 氏
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 係長
新卒で重工業メーカーに入社し、海外拠点のERP導入やグループ全体のデータ基盤構築に従事。2023年に日清食品ホールディングス入社。現在はデータサイエンス室にて日清食品グループのデータ基盤構築とデータ利活用推進をリード。
最新のカンファレンス情報はAIエージェント博の公式サイトやSNSで随時発信いたします。
