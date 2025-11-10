¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×»Ô¾ì¡§2031Ç¯¤Ë435,434.9ÀéÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.9¡ó¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë³²ÃîËÉ½ü¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½
À¤³¦¤Î¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÌó259,931.9ÀéÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó435,434.9ÀéÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.9¡ó¤È¤¤¤¦°ÂÄêÅª¤Ê³ÈÂç¤ò¿ë¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¶¯²½¡¢ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥ÈËÉÃîµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°û¿©Å¹¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©¹©¾ì¡¢ÉÂ±¡¡¢²ÈÄí¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ë±ÒÀ¸°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ï¥¨¤òÊá³Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¡¢¸÷¡¢¹á¤ê¡¢Ç®¡¢¤Þ¤¿¤Ï±Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ³²Ãî¤òÍ¶°ú¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Þ¤¿¤ÏÅÅµ¤Åª¤ËÊá³Í¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î»¦ÃîºÞ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢²½³ØÊª¼Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤°ÂÁ´À¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥³¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤ä»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¡§±ÒÀ¸°Õ¼±¤ÈËÉÃîÂÐºö¤Î¿Ê²½
¶áÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë±ÒÀ¸´ð½à¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤ä°åÎÅ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÃî´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËCOVID-19°Ê¹ß¡¢±ÒÀ¸´Ä¶¤Î°Ý»ý¤Ï´ë¶È¤Î¿®ÍêÀ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÈóÀÜ¿¨·¿¤«¤Ä°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ËÉÃî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëµ¤²¹¾å¾º¤¬¥Ï¥¨¤ä²ã¤Ê¤É¤Î³²ÃîÈË¿£¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿ËÉÃîÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î²½³ØÌôÉÊ¤Ë¤è¤ë»¦ÃîÊýË¡¤Ç¤ÏÂÑÀ¤ò»ý¤Ä³²Ãî¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËÉ½üµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸÷³ØÍ¶°ú·¿¤ä¥¹¥Þー¥È¥»¥ó¥µーÅëºÜ·¿¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Êá³ÍÎÏ¤ò»ý¤Ä¼¡À¤Âå¤ÎËÉÃîµ¡´ï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤¬¸£°ú¤¹¤ë¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×»Ô¾ì¤Î¿Ê²½
¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢LED¸÷¸»µ»½Ñ¤äUV-AÇÈÄ¹Í¶°úµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¹â¸úÎ¨¤Ê³²ÃîÍ¶°ú¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IoT¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þー¥ÈËÉÃî¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊá³Í¾õ¶·¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¿©ÉÊ¹©¾ì¸þ¤±¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Êá³Í¿ô¤Î¥Çー¥¿¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç´ÉÍý¤·¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¥¨¥ê¥¢¤ÎÁá´ü¸¡½Ð¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þー¥È²½¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢Í½ËÉÅª¤Ê³²Ãî´ÉÍý¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÀÅ²»À¤ÎÎ¾Î©¤â¿Ê²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Î½»Âð¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢ÀÅ²»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤ËÉÃî¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ¡§¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤¬¸£°ú¤¹¤ëÀ¤³¦»Ô¾ì
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡ÊAPAC¡Ë¤¬¥Ï¥¨¼è¤ê¥È¥é¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô²½¤È¿Í¸ýÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦±ÒÀ¸²ÝÂê¤Î¿¼¹ï²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑÅÅ²½À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤¯¡¢ÀÅ²»¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´Ë¡¡ÊFSMA¡Ë¤ä±ÒÀ¸´ÉÍýµ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢IoTÂÐ±þ·¿¤Î¥¹¥Þー¥ÈËÉÃî¥È¥é¥Ã¥×¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
