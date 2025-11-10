¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¥ëー¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ ±ðÈ±¥½¥à¥ê¥¨¡ÊR¡Ë¡ßHOTEL PALM ROYAL RESORT ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¶¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ØÀîÇ¦¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ²È ¿åÌî»Ö²»»á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢HOTEL PALM ROYAL RESORT¤Ë¤Æ¡Ö±ðÈ±¥½¥à¥ê¥¨¡ÊR¡Ë¡×ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¡Ê½÷À¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±ðÈ±¥½¥à¥ê¥¨¡ÊR¡Ë¤¬ÂçÍá¾ì¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥¦¥Àー¥ëー¥à¤ò¡ÖÈþ¤ÎÂÎ¸³¶õ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£±ðÈ±¥½¥à¥ê¥¨¡ÊR¡Ë ¿ä¾©¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤È¡¢¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ²È¿ä¾©¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¤´½ÉÇñ¤Î³§¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ HOTEL PALM ROYAL RESORT ÂçÍá¾ì¡¦¥Ñ¥¦¥Àー¥ëー¥à¡Ê½÷ÀÍÑ»ÜÀß¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ ¾åµ´ü´Ö¤Ë¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¡Ê½÷À¡Ë
´Æ½¤¡§¿åÌî»Ö²»¡Ê¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ²È¡Ë¡¿ ´ØÀîÇ¦¡Ê¥·¥ã¥ó¥×ー¥½¥à¥ê¥¨¡Ë
¡ã´ë²è¤ÎÇØ·Ê¡ä
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏÀìÌç²È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÎÀìÌç²È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ë99¡ó¤Î¿Í¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÆ¬Èé¤ÈÈ±¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ð¤È½á¤¤¤Ï¡¢1Æü¤Çºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ÖBeyond Beauty ― Èþ¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖÈþ¤ÎÂÎ¸³¶õ´Ö¡×¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¿åÌî»Ö²»¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤·¤ª¤ó¡Ë¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥¤¥¸¥ó¥°ÈþÍÆ²È
Á´¹ñ¤Ç¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥ß¥Êー¤äÈþÍÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ç¯Îð¤ä´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤"ËÜ¼ÁÅª¤ÊÈþ¤·¤µ"¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼ÌØ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÀîÇ¦¡Ê¤»¤¤«¤ï¡¦¤·¤Î¤Ö¡Ë¥·¥ã¥ó¥×ー¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö
Àµ¤·¤¤¥Ø¥¢¥±¥¢¤Î½¬´·¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¡£99¡ó¤Î¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤¿ÊýË¡¤ÇÆ¬Èé¤ÈÈ±¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢ÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
HOTEL PALM ROYAL RESORT¡¡¹ñºÝÄÌ¤ê
¹ñºÝÄÌ¤ê¤Î·öÁû¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê³Ú±à¤Î¥ê¥¾ー¥È¡£ÂçÍá¾ì¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥Ñ¡×¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢²Ú¤ä¤®¤È¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¶õ´Ö¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¶
