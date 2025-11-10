2025年国際山岳観光・アウトドアスポーツ会議、11月11日に開幕へ

貴陽市（中国）、2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 2025年国際山岳観光・アウトドアスポーツ会議（MTOS）は、中国貴州省貴陽市において、11月11日に開幕する予定です。「文化・観光・スポーツの融合が高品質な生活を創出する（Integration of Culture, Tourism and Sports Presents a High-Quality Life）」をテーマに継続し、同会議では、国際山岳観光連盟（IMTA）年次総会、国際山岳観光プロモーション会議、貴州省の山岳観光地への視察ツアー、そして貴州銀行主催の「山岳文化・観光・アウトドアスポーツ用品展」など、一連のイベントが開催される予定です。





同会議はIMTAが主催し、貴州省文化観光庁、貴州省体育局、貴州省人民政府外事弁公室、貴陽市人民政府、Guizhou Tourism Industry Development Group Co., Ltd.、および貴州国際文化科技交流センターの支援を受けて開催されます。同会議のスポンサーは貴州銀行が務めます。

主要イベントの一つである2025年IMTA年次総会は、山岳観光分野における重要な交流と協力のプラットフォームとなります。会期中には、「IMTA 2025年業務総括および2026年重点方針」が発表されるほか、『山岳観光と地域共創におけるイノベーション』の特別刊行物が公開され、第2弾となる「世界著名観光山」と「国際山岳ハイキング観光模範ルート」の認定が発表されます。さらに、新たに加盟したIMTA会員への認定証授与が行われます。

「山岳の繁栄を促し、共に輝きを創造する（Promote Mountain Prosperity and Create Shared Brilliance）」をテーマとする2025年国際山岳観光プロモーション会議には、各国の観光当局、中国駐在の大使館・領事館、山岳観光地の運営組織、そして観光関連企業の代表者が一堂に会します。会議では、山岳観光地の開発に関する見識が共有され、「世界水準の山岳観光地」づくりの経験が交換されるとともに、持続可能な山岳観光の成果が紹介されます。また、会期中には「アジア太平洋地域の主要国を対象とした貴州省インバウンド観光市場開発戦略に関する調査報告書」も発表されます。

貴州銀行が単独タイトルスポンサーを務める「貴州銀行 山岳文化・観光・アウトドアスポーツ用品展」では、「大地の亀裂の間に生きる（Life Amid the Earth's Folds）」をテーマとした写真作品のほか、特色ある文化観光製品や革新的なアウトドアスポーツ用品が展示されます。同展示会は、山岳観光の多様な魅力を際立たせ、「高品質な生活（High-quality Life）」というコンセプトを体現し、来場者に多面的な体験を提供することを目的としています。

（日本語リリース：クライアント提供）

