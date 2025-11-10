品川区、エシカル消費イベントinしながわ「SHINAGAWA ETHICAL 2025」開催へ

品川区

品川区は11月16日、品川区立五反田産業文化施設（西五反田8-4-13）でエシカル消費イベント「SHINAGAWA ETHICAL 2025」を開催します。

SDGsのゴール12「つくる責任・つかう責任」に関連するエシカル消費について、子どもから大人まで暮らしの中の「もったいない」に気づいて楽しめる参加型のイベントです。

本イベントを通して、今話題のエシカル消費について一緒に考えてみませんか？ご来場、お待ちしています。

特設サイト

https://shinagawa-ethical.com/(https://shinagawa-ethical.com/)

- エシカル消費について

エシカル消費とは、「人や社会、地域、環境などに優しいモノ」を購入する消費行動や生活スタイルのことです。普段の買い物や暮らしの中で、自分に何ができるかを考えることが「エシカル消費」の第一歩です。

- エシカル消費イベントについて

品川区では、SDGsのゴール12「つくる責任・つかう責任」に関連するエシカル消費の認知度向上が課題であり、区民（消費者）に対してイベントや消費生活教室を通じて楽しく身近に感じられるように啓発しながら、持続可能な社会の実現およびSDGsの推進を図っています。

令和4年度から、中小企業センターを会場にエシカル消費イベントをスタートし、4回目となる今回は、会場を五反田産業文化施設に移して実施します。

当日は、アップサイクルファッションショーやマルシェ、キッズフリマ、アップサイクルワークショップ、啓発展示、飲食ブースなどを予定しています。

さらに、今年度から開始した、暮らしに役立つ身近で楽しい体験型講座を通じて実践の力を育む消費生活教室（エシカルカフェ）の成果物や内容がエシカル消費イベントでも追体験できます。

ご来場、お待ちしています！

- エシカル消費イベントinしながわ開催背景について

区は、エシカル消費の認知度向上や理解促進を通じ、区民一人ひとりが「自ら考える消費者」となり、身近な分野での具体的な行動を徐々に広げていくことにより概念や行動（アクション）について、区民の理解を広く浸透させ”ムーブメント”を起こすための土台づくりとして実施します。

消費者である区民が、エシカル消費の概念を知り、行動を起こすことでSDGsの達成に寄与します。

- 開催概要

イベント名：エシカル消費イベントinしながわ「SHINAGAWA ETHICAL 2025」

日時：11月16日（日）10時～17時

会場：品川区立五反田産業文化施設（品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング3階）

内容：

●アップサイクルファッションショー【廃棄生地をアップサイクルしたドレスなどを着たモデルがランウェイで披露】

●マルシェ【エシカル製品（アップサイクル製品やリサイクル小物）や食品を販売】

●キッズフリマ【消費者視点とエシカル視点を楽しく学びながら子ども自身が「物を売る・買う」を体験】

●アップサイクルワークショップ（当日申込み・一部有料）【廃棄する材料を用いた作品の制作や再生ペンを使ったぬり絵などの体験】

●啓発展示【区の取り組みや、エシカル消費の紹介】

●飲食ブース【障害者福祉施設の料理やアップサイクル食品の提供】

●その他【フォトブース、お花の塗り絵や洋服塗り絵・しおり作り、オリジナルエコバック制作や遊べるダンボールアート など】