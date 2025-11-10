The Battery Show Asia¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËºÆ¤Ó²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë
The Battery Show Asia¡ÊTBSA¡Ë2026¤¬¹á¹Á¤Î¥¢¥¸¥¢¥ïー¥ë¥É¥¨¥¥¹¥Ý¡ÊAsiaWorld-Expo¡Ë¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯Éü³è¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹á¹Á¡¢2025Ç¯11·î8Æü /PRNewswire/ -- 2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¥¢¥¸¥¢ÈÇThe Battery Show¤Ï¡¢132¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é17,893¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬Íè¾ì¤·¡¢314¤Î½ÐÅ¸¼Ô¡ÊData Center Asia¤ª¤è¤ÓBuild4Asia¤È¤Î¶¦ºÅ¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢TBSA 2026¤â´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤¬22,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é350¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÅ¸¼Ô¤È20,000¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥í¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï»º¶ÈÊ¬Ìî¤òÊñ³çÅª¤Ë¥«¥Ðー
TBSA 2026¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊMobility Tech Asia¡Ë¤ª¤è¤Ó½é³«ºÅ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊEnergy Storage Asia¡Ë¤ÈÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¼¡¤ÎÆâÍÆ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âÅÙ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êµ»½Ñ
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦ºÇÀèÃ¼¤Î½¼ÅÅ¤ª¤è¤Ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¸ò´¹¥¤¥ó¥Õ¥é
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»²²Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Îµ¡²ñ
TBSA 2026¤Ë¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÃæÅì¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤«¤é¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢µ»½ÑÀìÌç²È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥áー¥«ー¤Ê¤É¡¢20,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÀìÌç²È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î65%°Ê¾å¤¬¾åµé´ÉÍý¿¦¥ì¥Ù¥ë¤Î°Õ»×·èÄê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TBSA 2026¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¡¢ÁÈ¿¥¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é100¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥Ð¥¤¥äーÃÄÂÎ¤Î»²²Ã¤òÁÈ¿¥¤·¡¢VIP¸þ¤±¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÂÐÏÃ
TBSA 2026¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥Ý¥ê¥·ー¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢15¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é150¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÌç²È¤Î¹Ö±é¼Ô¤ä¶È³¦¥êー¥Àー¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃÎ¼±¤Î¸ò´¹¤Èµ»½ÑÅª¤ÊµÄÏÀ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¹â¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£CATL¡¢Siemens¡¢Schneider Electric¡¢Henkel¤Î¾åµé´ÉÍý¿¦¥¯¥é¥¹¤Î¹Ö±é¼Ô¤¬»²²Ã¤ò³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
TBSA 2026¤Ï¡¢Malaysia External Trade Development Corporation¡ÊMATRADE¡Ë¡¢Department of Energy Philippines¡¢Light Electric Vehicle Association¡ÊLEVA¡Ë¡¢European Association for Storage of Energy¡ÊEAEST¡Ë¡¢Korea Electric Vehicle Industry Association¡ÊKEVIA¡Ë¤Ê¤É¡¢50¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÁÐÊý¤ËÍø±×¤Î¤¢¤ë³«È¯µ¡²ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤ÎÄ´ºº¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢TBSA 2026¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÂª¤¨¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¼Ò¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£

