CCTV+¡§Âè13²ó¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬À¾°Â¤Ç³«ºÅ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÎÀ¼¤ò¶¯²½¤¹¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±
À¾°Â¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯11·î8Æü /PRNewswire/ -- ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×È¯Â²ñµÄ¤ª¤è¤ÓÂè13²ó¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊVMF¡Ë¡×¤¬ÌÚÍËÆü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ð¡À¾¾ÊÀ¾°Â¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥êー¥Àー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¤òÃµ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÎÀ¼¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶¦ÍÍø±×¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¹½ÃÛ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¡ÊBuilding Consensus for Shared Benefits: Media's Role in Global Governance¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿Æ±¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢40¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ËÃóºß¤¹¤ë³Æ¹ñÂç»È´Û¤ÎÂåÉ½¤ò´Þ¤à300Ì¾°Ê¾å¤Î¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢CCTV Video News Agency¡ÊCCTV+¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÀëÅÁÉô¡ÊCPC¡Ë¤ÎÀ¾°Â»Ô°Ñ°÷²ñÀëÅÁÉô¡¢¤ª¤è¤ÓChina Media Group¡ÊCMG¡Ëð¡À¾»Ù¶É¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢China Global Television Network¡ÊCGTN¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢CMG¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¶¨ÎÏ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¦Í¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¸¦½¤¡¢¶¦Æ±À©ºî¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²Ã¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ö¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤È¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÊ¿Åù¤Ê¶¨µÄ¡×¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÈ¯Å¸¡×¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦»Ø¿Ë¤Î¤â¤È¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë114¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é528¤Î¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎAsif Ali ZardariÂçÅýÎÎ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎAnura Kumara DissanayakeÂçÅýÎÎ¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤ÎYamandu OrsiÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½Ë¼¤ò´ó¤»¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÀ®¸ù¤òµ§Ç°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨ÎÏ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÈ¯Â¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡ÊCPC¡Ëð¡À¾¾Ê°Ñ°÷²ñ½ñµ·óð¡À¾¾Ê¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ëZhao Yide»á¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¤Îð¡À¾¾Ê¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´Ø¤È¤Î¶¨ÎÏ¤È¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¸ÌÀ´Ö¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤È³Ø¤Ó¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÀëÅÁÉôÉûÉôÄ¹·óChina Media Group¡ÊCMG¡Ë¼ÒÄ¹¤ÎShen Haixiong»á¤Ï¥¹¥Ôー¥Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤¬Æ°ÍÉ¤ÈÊÑ³×¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÃæ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬Äó¾§¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëºÇ¤âº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜ±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡¢CMG¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÀßÎ©¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¦¤ËÃµµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¤ÎÀìÌçÀ¤ò·ø»ý¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÂÐÏÃ¤Î²Í¤±¶¶¤òÃÛ¤¡¢³«È¯¶¨ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Shen»á¤Ï¡¢CMG¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢¶¦¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¹¥µ¡¤òÂª¤¨¡¢¸øÊ¿¤ÇÊñÀÝÅª¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦Ãá½ø¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÎ·Ã¤ÈÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÈ¯Â¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥êー¥Àー¤Ë²Ã¤¨¡¢Asia-Pacific Broadcasting Union»öÌ³ÁíÄ¹¤ÎAhmed Nadeem»á¡¢Arab States Broadcasting Union»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎAbelrahim Suleiman»á¡¢Latin American Information AllianceÀìÌ³Íý»ö¤ÎJuan Carlos Isaza»á¡¢Caribbean Broadcasting Union²ñÄ¹¤ÎAnthony Greene»á¤é¹ñºÝÅª¤ÊÍèÉÐ¤¬»²²Ã¤·¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯Â¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¤ÈÀÕÇ¤¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¸øÊ¿¤Ê¹ñºÝÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÃá½ø¤Î¼Â¸½¡×¡¢¡ÖÊ¸ÌÀ´Ö¤ÎÁê¸ß³Ø½¬¤ÎÂ¥¿Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥ë¥À¥ó¤Î¸µ¼óÁêOmar Razzaz»á¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤ÏÃÄ·ë¤È¶¨ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢¸½ºß¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢µ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤àÍ£°ì¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´Ø¤¬ÃÏ°è¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¤ò¶¦¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¾ðÊó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Âç¿Ã·óÀ¯ÉÜÊóÆ»´±¤Ç¤¢¤ëPatrick Muyaya»á¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊª¸ì¤òÃ±¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤éÃ¦¤·¡¢¼«¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê±þÅú¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Vietnam Television²ñÄ¹¤ÎNguyen Thanh Lam»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¸ß³Ø½¬¤ä·Ð¸³¶¦Í¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¦ÁÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÄ·ë¡¦ÀÕÇ¤¡¦³×¿·¤ÎÀ¼¤òÀ¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤è¤ê¶¯¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ë¥®¥¹¹ñ±ÄÄÌ¿®¼ÒKabar News Agency¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëMederbek Shermetaliev»á¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤ê¸øÀµ¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¹ñºÝÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÃá½ø¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤ÎÀ¼¤¬½½Ê¬¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤Î¤è¤ê¶Ñ¹Õ¤Î¼è¤ì¤¿È¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Kenya Broadcasting Corporation¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëAgnes Nguna»á¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¼¤Ç¼«¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿¼Â¤ÇÊñ³çÅª¤Ê»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Á´ÅÚ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´Ø¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¡Ö¤â¤Ï¤ä¶ù¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î²Ð¤Î¤½¤Ð¤Çµï¾ì½ê¤ò¸ð¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎPopular Radio and Television¤ÎCEO·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëJorge Luis Palenque»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤è¤ê¶Ñ¹Õ¤Î¼è¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ºÆ¹Í¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´Ø¡¢¼çÍ×¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ËÃóºß¤¹¤ë³°¸òÃÄ¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤â¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ãç´Ö¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÐ¸«¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¶Ñ¹ÕÅª¤ÇÊñÀÝÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂ¥¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¶¨ÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤âÈ¯É½¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CMG¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¤äÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤Î³¤Æî¾Ê»°°¡»Ô¤Ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ´Ö¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¿Íºà¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿¦¶ÈÎÑÍý¤Î°éÀ®¤äµ»½Ñ³×¿·¤ÎÃµµá¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢CGTN¤ÏÌÚÍËÆü¡¢¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Æ¥ì¥Ó¡ÊFAST¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç3¤Ä¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÀµ¼°¤Ë³«Àß¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÈÖÁÈ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊCGTN Global Biz¡¢China Travel¡¢Discovering China¡Ë¤Ï¡¢15¤Î¼çÍ×¹ñºÝFAST¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç½µ7Æü24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÌó2²¯¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡ÊGlobal South's View of the World¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¤³¦ÅªÀ¤ÏÀÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î·ë²Ì¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²óÅú¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤¬ºÇ¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖÉÏº¤¡×¡¢¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡¢¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢²óÅú¼Ô¤Î70%°Ê¾å¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î²þ³×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±À©ºîÈÖÁÈ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÎÀ¼¡ÊVoices of the Global South¡Ë¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¹Í»¡¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¶¦Æ±ÁÏºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥¹¥Èー¥êー¥º¡ÊGlobal South Stories¡Ë¡×¤â»ÏÆ°¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦73¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éºÍÇ½¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CGTN¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡¦¥ô¥©¥¤¥·¥º¡ÊGlobal South Voices¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸ÀÏÀ¾å¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÎÀ¼¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¦Í¤Èµ»½Ñ³×¿·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢CCTV+¤ÏÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGlobal South Media Nexus¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±¿±Ä¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤ò»Ù±ç¡¦¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³«ºÅÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¾°Â»Ô¤Ï¡¢ÃÎÇ½Åª¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëAI¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖA-Yong¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿¸À¸ì¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ÅÅÔ¡¦À¾°Â¤ÎÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿¼¤¤Îò»ËÅª°ä»º¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤ËCCTV+¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿VMF¤Ï¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯¿®¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÇ¯¼¡¸òÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢µ¡´Ø¤äÀìÌç²È¤¬Éý¹¤¯»²²Ã¤¹¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
