【Galapagos.406】 表参道にてPOPUPストアを1日限定で出店

株式会社VISION&Co.

株式会社VISION&Co.（所在地：東京都豊島区、代表取締役：有田和明、HP：https://vision--co.com/(https://vision--co.com/)）が展開するアパレルブランド「Galapagos.406(ガラパゴスヨンマルロク)」が2025年10月13日（日）にポップアップストアを1日限定出店しました。

■イベント概要

Galapagos.406 POPUP at Omotesando

日時：2025年10月13日（日）

場所：東京都渋谷区某所

■イベント当日について

秋冬の新作を中心に店頭に並べ、約400名のお客様にご来場いただきました。

Galapagos.406のアイテムはECサイトでのみ販売しておりましたが、Galapagos.406公式インスタグラムのフォロワーの方々から「商品を実際に手にとってみたい」「自分に合った服を見つけたい」といったお声がきっかけで私たちはポップアップストアを定期的に出店していくことになりました。

オフラインならではの「通りすがりに気になったので立ち寄ってみました。」というお客様もおられ、Galapagos.406を知っていただく、素晴らしい機会となりました。またGalapagos.406のメインモデルやスタッフによるコーディネート提案などを通じて、ブランドの想いや世界観を直接感じていただく時間となりました。

※公式インスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/galapagos.406/)

Galapagos.902α3

▪️ブランドプロデューサー北村のコメント

Galapagos.209

Galapagos.406は「お客様に新しい発見と新鮮な感動を届けたい」という想いで、1日限定のポップアップストアを開催しました。

オンラインでは伝えきれないブランドの真価を体感していただくことを目的としております。

また秋冬の新作コレクションや未公開の限定アイテムをご用意し、ブランドを応援してくださるお客様に限定の価値と特別な優越感を感じていただける機会を作りました。

今年で5周年を迎えたGalapagos.406は、これまでの歩みを大切にしながら、今後も新作リリースとともにポップアップストアを継続的に開催し、ブランドアイデンティティを象徴するイベントとして進化させていきます。

さらに今後はブランドの世界観を共に広げてくださるパートナー企業とのコラボレーションにも積極的に取り組む予定です。

私たちはさらにより多くのお客様にアイテムを届けるために、これから店舗出店やセレクトショップ様への展開も視野に入れております。

これからもGalapagos.406をよろしくお願いいたします。

公式HPはこちら(https://glphq.jp/)

▪️商品ラインナップ

・Galapagos.120 GLPロゴ LSTEE

ホワイトグレージュブルーブラック

Galapagos.120

・Galapagos.209 クルーネック スウェット

ベージュストーンブルーホワイトピンクスモーキーグリーン

・Galapagos.1002 ツイル ジャケット

ブラックベージュネイビーGalapagos.1002

・Galapagos.902α3 ハーフジップパーカー

ブラックアッシュ

・Galapagos.121 .406ボックスロゴ LSTEE

ブルーグレーホワイト

・Galapagos.408 コーデュロイ ボールキャップ

サンドダークグリーンブラックGalapagos.408

・Galapagos.905α ショートフーディー

・Galapagos.905β スウェットパンツ

▪️Galapagos.406について

Galapagos.905αGalapagos.905βGalapagos.408／Galapagos.905α／Galapagos.905βGalapagos.406 ブランドロゴ

Galapagos.406は、2020年東京を拠点に立ち上がったエッセンシャルブランド。

多様な生き方に、柔軟に誰もが「らしさ」を引き出すアイテムをお届けします。

「Galapagos」という名前には、ガラパゴス諸島に生息する生物のように、様々なバックグラウンドを持つ人々がファッションを通じて個性を引き出す、そんなアパレルブランドでありたいという願いを込めています。

そして「406」は、このブランドが誕生したマンションの一室の部屋番号。ここからすべてが始まったという原点、そして挑戦の決意を忘れないための大切な数字です。

【あなたにとっての正解】を追求するブランドとして、全ての人にとって必要不可欠なスタイルが見つかるブランドを目指します。